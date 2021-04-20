https://ria.ru/20210420/vzryv-1729020584.html

Свидетельница рассказала о взрыве газа в Нижегородской области

Свидетельница рассказала о взрыве газа в Нижегородской области

Очевидица взрыва газа в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша под Нижним Новгородом рассказала телеканалу РЕН ТВ о происшествии. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:57

2021-04-20T00:57

2021-04-20T00:57

взрыв в жилом доме в нижегородской области

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Очевидица взрыва газа в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша под Нижним Новгородом рассказала телеканалу РЕН ТВ о происшествии.Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе области вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По уточненной информации, в результате происшествия пострадали семь человек - четыре взрослых и три ребенка, судьба одного ребенка остается неизвестной.По словам жительницы соседнего дома, сначала она подумала, что взорвался автомобиль. "В этом доме окна повышибало. Я подошла к окну, а там... Мамочка, кошмар!", – рассказала женщина.Она отметила, что не представляет, как жильцам удалось спастись после взрыва. "Я даже забыла, что там газ стоит. Люди еще не привыкли к газу", – добавила очевидица.Причиной взрыва и пожара, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования. В ликвидации последствий происшествия задействовано 237 человек и 50 единиц техники.

https://ria.ru/20210420/pozhar-1729019395.html

нижегородская область

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взрыв в жилом доме в нижегородской области, нижегородская область, происшествия