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Seznam: Чехия готовит новую высылку российских дипломатов
Seznam: Чехия готовит новую высылку российских дипломатов
В среду МИД Чехии объявит о выдворении новой группы российских дипломатов, сообщило пражское сетевое издание Seznam. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-20T21:45
2021-04-21T01:25
россия
ян гамачек
якуб кулганек
милош земан
мид чехии
москва
в мире
чехия
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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. В среду МИД Чехии объявит о выдворении новой группы российских дипломатов, сообщило пражское сетевое издание Seznam."Из нескольких источников, хорошо знакомых с ситуацией, редакции удалось узнать намеченный на среду план действий. Прежде всего президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только (кандидат на этот пост. — Прим. ред.) Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства", — говорится в статье.Как пишет Seznam, высылка не коснется посла России в Чехии Александра Змеевского.По данным чешского МИД, во вторник в российском диппредставительстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов, добавив, что готов "строить отношения с Россией с нуля". После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Прага с азартом и самозабвенно подрывает двусторонние отношения. Однако чем больше разрушительных действий совершит Чехия, тем больше получит от Москвы в ответ, подчеркнула она.Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш, в свою очередь, сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну. В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
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россия, ян гамачек, якуб кулганек, милош земан, мид чехии, москва, в мире, чехия

Seznam: Чехия готовит новую высылку российских дипломатов

21:45 20.04.2021 (обновлено: 01:25 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 20 апр — РИА Новости. В среду МИД Чехии объявит о выдворении новой группы российских дипломатов, сообщило пражское сетевое издание Seznam.
"Из нескольких источников, хорошо знакомых с ситуацией, редакции удалось узнать намеченный на среду план действий. Прежде всего президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только (кандидат на этот пост. — Прим. ред.) Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства", — говорится в статье.
Как пишет Seznam, высылка не коснется посла России в Чехии Александра Змеевского.
По данным чешского МИД, во вторник в российском диппредставительстве в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.
Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов, добавив, что готов "строить отношения с Россией с нуля". После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Прага с азартом и самозабвенно подрывает двусторонние отношения. Однако чем больше разрушительных действий совершит Чехия, тем больше получит от Москвы в ответ, подчеркнула она.
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Захарова ответила на угрозы Чехии выслать всех российских дипломатов

Кризис в отношениях Чехии и России

В субботу Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш, в свою очередь, сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну. В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2018-2021 годах
 
РоссияЯн ГамачекЯкуб КулганекМилош ЗеманМИД ЧехииМоскваВ миреЧехия
 
 
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