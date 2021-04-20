Seznam: Чехия готовит новую высылку российских дипломатов
21:45 20.04.2021 (обновлено: 01:25 21.04.2021)
"Из нескольких источников, хорошо знакомых с ситуацией, редакции удалось узнать намеченный на среду план действий. Прежде всего президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только (кандидат на этот пост. — Прим. ред.) Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства", — говорится в статье.
Как пишет Seznam, высылка не коснется посла России в Чехии Александра Змеевского.
Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов, добавив, что готов "строить отношения с Россией с нуля". После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Прага с азартом и самозабвенно подрывает двусторонние отношения. Однако чем больше разрушительных действий совершит Чехия, тем больше получит от Москвы в ответ, подчеркнула она.
Кризис в отношениях Чехии и России
В субботу Гамачек заявил, что все 18 сотрудников посольства России в Праге должны покинуть страну в течение 48 часов. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. Чешский премьер Андрей Бабиш, в свою очередь, сообщил, что власти подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. По словам чешского генпрокурора, они также стоят за инцидентом во Врбетице. Позднее источник портала Seznam рассказал, что третий подозреваемый — Сергей Федотов, работавший, по его словам, в российской дипмиссии в республике.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они уже покинули страну. В Кремле назвали обвинения возмутительными и голословными, а реакцию Чехии — провокационной и недружественной.