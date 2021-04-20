https://ria.ru/20210420/vysylka-1729160615.html

В Совфеде ответили на призыв Праги высылать российских дипломатов из ЕС

В Совфеде ответили на призыв Праги высылать российских дипломатов из ЕС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предостерег страны Запада от необоснованных шагов в адрес России. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:02

2021-04-20T19:02

2021-04-20T19:02

россия

константин долгов

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов предостерег страны Запада от необоснованных шагов в адрес России. Так сенатор прокомментировал призыв Чехии к партнерам по ЕС и НАТО выслать российских дипломатов. "Каждая страна будет решать для себя сама, но в любой западной столице должны понимать, что (если) подобные решения <…> необоснованные будут приниматься, это будет негативно сказываться на двусторонних отношениях с ЕС и с НАТО", — заявил Долгов "Известиям".Он отметил, что отношения с НАТО сейчас не по вине Москвы находятся в "разобранном" состоянии. Парламентарий выразил сожаление из-за кризиса в отношениях с Чехией и подчеркнул, что это не выбор России. Долгов добавил, что Москва правильно ответила на действия Праги, соблюдая принцип взаимности в дипломатии. Сенатор заявил, что действия чешской стороны подрывают двусторонние отношения, и добавил, что в Праге осознанно пошли на такие меры. Кроме того, он подчеркнул, что ноты протеста на ответные шаги Москвы писались "не в Праге". По его словам, в этом есть экономический интерес у американцев, а Чехия оказалась лишь пешкой. Кризис в отношениях Чехии и РоссииВ субботу Гамачек потребовал от 18 сотрудников посольства России в Праге покинуть страну в течение двух суток. Дипломатов обвинили в работе на российские спецслужбы. А премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти республики подозревают Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По данным местных СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова. А госкорпорацию "Росатом" исключили из участников тендера на строительство атомной станции "Дукованы". Впоследствии Прага потребовала от России вернуть часть городского парка "Стромовка", которую сейчас занимает российское диппредставительство. Глава МИД Чехии Ян Гамачек призвал партнеров по Евросоюзу и НАТО в знак солидарности с Прагой выслать российских дипломатов. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Среди них был заместитель посла, что стало неожиданностью для Праги.В МИД обвинения в адрес спецслужб охарактеризовали как абсурдные и надуманные. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация с расследованием взрывов складов в Чехии — это "маразматический парад", который используется, чтобы отвлечь внимание от причастности США к подготовке покушения на Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии.

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729122034.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1729027207.html

https://ria.ru/20210420/chekhiya-1729024672.html

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россия, константин долгов, совет федерации рф, мид чехии, чехия, в мире