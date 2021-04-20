https://ria.ru/20210420/vybrosy-1729111596.html

Проект о сокращении выбросов в атмосферу прошел первое чтение в Госдуме

Проект о сокращении выбросов в атмосферу прошел первое чтение в Госдуме

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:58

2021-04-20T14:58

2021-04-20T23:05

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов.Президент России Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система государственного учета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.Проект направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов."Законопроектом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях законопроект предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ", - говорится в документе.Кроме того, законопроектом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.Законопроект также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов."Важным элементом предлагаемого регулирования является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", - добавляется в пояснительной записке к документу.Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.Первый шагКак пояснил журналистам глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, принятие законопроекта - это "первый шаг в создании российского законодательства, которое позволит осуществить углеродное регулирование".Он добавил, что проект принимается в рамках выполнения РФ Парижского соглашения по климату. "Но это в том числе и ответ на те заявления, которые мы слышим со стороны Евросоюза о том, что наши зарубежные партнеры готовятся вводить углеродный налог, углеродный сбор трансграничный, который грозит, если мы не отреагируем соответствующим образом, достаточно серьезными потерями для экономики нашей страны – примерно 5 миллиардов евро в год оценивается специалистами (кто-то называет большие цифры, кто-то меньшие) для наших экспортеров. Потому что будет фиксироваться углеродный след в каждой продукции, которая перемещается через границу. Если этот углеродный след значительный, то будут вводиться соответствующие пошлины или сборы, которые могут носить дискриминирующий характер для наших отечественных производителей, ставя их в неравное положение с европейскими производителями", - рассказал парламентарий.По словам Бурматова, законопроект подразумевает разработку и принятие 11 подзаконных актов. "Вся конкретика будет содержаться там. Плюс законопроект имеет несколько норм, которые предполагают возможность введения правительством дополнительных мер поддержки или дополнительных мер регулирования", - пояснил глава комитета.Депутат считает, что подзаконные акты должны широко обсуждаться. "Должна быть общественная дискуссия по этому поводу, потому что очень важно принять действительно эффективные и сбалансированные решения",- заключил он.

https://ria.ru/20210412/ekologiya-1727922280.html

https://ria.ru/20210420/putin-1729079377.html

https://ria.ru/20210419/gazoprovod-1728956836.html

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россия, новости - экология, михаил мишустин, госдума рф, евросоюз, владимир бурматов, владимир путин, экология, общество