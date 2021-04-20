https://ria.ru/20210420/vtb-1729172302.html

Зампредправления ВТБ: эффект от техтрансформации превысит 100 млрд рублей

Зампредправления ВТБ: эффект от техтрансформации превысит 100 млрд рублей

Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка со ссылкой на заявление заместителя... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T20:43

2021-04-20T20:43

2021-04-20T20:43

втб

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155534/19/1555341914_0:385:2957:2048_1920x0_80_0_0_1ca5bad4fe6fbc6ae3405bd9e04ed6f2.jpg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка со ссылкой на заявление заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика в рамках Дня инвестора."ВТБ в рамках стратегического развития в период с 2019 по 2022 годы реализует масштабную технологическую трансформацию. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка. Мы ожидаем, что совокупный эффект программ технологической трансформации за вычетом расходов составит более 117 млрд рублей на горизонте 2,5 лет при сроке окупаемости 4 года", - озвучил Кулик промежуточные результаты технологической трансформации банка.Он добавил, что за полтора года ВТБ выполнил более половины запланированного объема работ технологической трансформации."Мы провели технологическую трансформацию в рекордно быстрые сроки. Мы уже изменили ИТ-инфраструктуру, которая ранее сдерживала возможности нашего технологического развития. В рамках трансформации мы запустили 14 отдельных программ, в 8 раз сократили time to market продуктов и сервисов. Мы уже видим результат этой технологической революции - по итогам 2020 года банк получил вдвое прибыль в размере около 11 миллиардов рублей, что вдвое превысило наш прогноз", - отметил Кулик.Ранее он отмечал, что ВТБ в рамках технологической трансформации перевел ВТБ Онлайн на новую ИТ-архитектуру, это в том числе позволило увеличить скорость работы ВТБ Онлайн вдвое и ускорить время отклика интерфейсов в 10 раз. На фоне ускорения ввода технологических продуктов клиенты все чаще используют цифровые сервисы ВТБ, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн в 2020 году выросло почти на 30%. ВТБ в рамках технологической трансформации создает и внедряет в работу новые технологические платформы, которые позволят банку развиваться быстрее рынка, строить открытую экосистему, упрощать и ускорять взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом. Это омниканальная платформа, платформа розничного кредитного конвейера, платформа корпоративного кредитного конвейера; платформа аналитики данных, гео- и графовая платформы, платформа автоматизации разработки, облачная платформа и платформа open API, последняя в том числе является технологической основой для развития открытой партнерской экосистемы, говорится в сообщении ВТБ.

https://ria.ru/20210413/bank-1728066258.html

https://ria.ru/20210419/bank-1728908292.html

https://ria.ru/20210414/tekhnologii-1728247981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, технологии, экономика