В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
11:44 20.04.2021 (обновлено: 11:55 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Говорить о месте и времени возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли", - сказал он.
"Этот вопрос (о встрече - ред.) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече - ред.), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США", - отметил Рябков.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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