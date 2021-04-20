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В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Говорить о месте и времени возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:44
2021-04-20T11:55
россия
сергей рябков
вашингтон (город)
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Говорить о месте и времени возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли", - сказал он."Этот вопрос (о встрече - ред.) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече - ред.), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США", - отметил Рябков.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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россия, сергей рябков, вашингтон (город), джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

11:44 20.04.2021 (обновлено: 11:55 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Говорить о месте и времени возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли", - сказал он.
"Этот вопрос (о встрече - ред.) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече - ред.), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США", - отметил Рябков.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.
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