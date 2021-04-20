https://ria.ru/20210420/vstrecha-1729064044.html

В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

В МИД ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Говорить о месте и времени возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:44

2021-04-20T11:44

2021-04-20T11:55

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сша

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Говорить о месте и времени возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена преждевременно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это преждевременно, и близко к этому мы не подошли", - сказал он."Этот вопрос (о встрече - ред.) поставлен американской стороной, мы находимся в самом начале анализа этой ситуации. Если этот анализ считать подготовкой (к встрече - ред.), то да, но подготовка включает конкретику, пока до конкретики не дошло. Вопрос, конечно, большой в том, как себя дальше будут вести США", - отметил Рябков.Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина.

https://ria.ru/20210417/sammit-1728685040.html

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россия, сергей рябков, вашингтон (город), джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире