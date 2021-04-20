https://ria.ru/20210420/voyska-1729127793.html

"Телеграмма из ЦРУ": французы высмеяли слова Борреля о российских войсках

"Телеграмма из ЦРУ": французы высмеяли слова Борреля о российских войсках

Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о "150 тысячах российских военных" РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:25

2021-04-20T16:25

2021-04-20T17:51

в мире

россия

руслан хомчак

жозеп боррель

донбасс

вооруженные силы украины

евросоюз

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о "150 тысячах российских военных" на границе с Украиной. После его слов численность войск "снизили" до ста тысяч. Многие комментаторы увидели в этой оговорке "американский след"."Все это не очень серьезно и недостойно наших европейских институтов. Полагаю, первые цифры были озвучены американцами", — предположил omega33.По мнению Suzanna001, еще одна "шишка из ЕС" хочет привлечь к себе внимание и исполняет роль "попугая" Соединенных Штатов."Как тот факт, что русские перемещают войска на своей территории, может создавать проблему? Это скорее тот факт, что у американцев есть войска в секторе, который должен его беспокоить, потому что в случае конфликта мы будем в первом ряду", — пояснила она.Комментатор wecallittheend написал, что слова Борреля напоминают ему дезинформацию."Политики настолько некомпетентны, что им не нужно понимать, что означает стотысячная армия. Даже если Путин привел войска к этой границе, то это потому, что у него была информация о подготовке к каким-то действиям", — отметил читатель."Евросоюз получил телеграмму, отправленную ЦРУ. Как всегда", — подытожил Vincent NETTER.В последнее время Киев и западные страны выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около ее границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте очередным вымыслом украинских властей. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также напомнил, что Россия вправе перемещать войска в пределах своей территории.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/donbass-1729122980.html

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в мире, россия, руслан хомчак, жозеп боррель, донбасс, вооруженные силы украины, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, киев, украина