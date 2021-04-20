Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/voyska-1729127793.html
"Телеграмма из ЦРУ": французы высмеяли слова Борреля о российских войсках
"Телеграмма из ЦРУ": французы высмеяли слова Борреля о российских войсках
Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о "150 тысячах российских военных" РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:25
2021-04-20T17:51
в мире
россия
руслан хомчак
жозеп боррель
донбасс
вооруженные силы украины
евросоюз
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_0d1133dc8c0b5dd615906f3a7d634835.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о "150 тысячах российских военных" на границе с Украиной. После его слов численность войск "снизили" до ста тысяч. Многие комментаторы увидели в этой оговорке "американский след"."Все это не очень серьезно и недостойно наших европейских институтов. Полагаю, первые цифры были озвучены американцами", — предположил omega33.По мнению Suzanna001, еще одна "шишка из ЕС" хочет привлечь к себе внимание и исполняет роль "попугая" Соединенных Штатов."Как тот факт, что русские перемещают войска на своей территории, может создавать проблему? Это скорее тот факт, что у американцев есть войска в секторе, который должен его беспокоить, потому что в случае конфликта мы будем в первом ряду", — пояснила она.Комментатор wecallittheend написал, что слова Борреля напоминают ему дезинформацию."Политики настолько некомпетентны, что им не нужно понимать, что означает стотысячная армия. Даже если Путин привел войска к этой границе, то это потому, что у него была информация о подготовке к каким-то действиям", — отметил читатель."Евросоюз получил телеграмму, отправленную ЦРУ. Как всегда", — подытожил Vincent NETTER.В последнее время Киев и западные страны выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около ее границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте очередным вымыслом украинских властей. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также напомнил, что Россия вправе перемещать войска в пределах своей территории.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/donbass-1729122980.html
https://ria.ru/20210416/chernobyl-1728656969.html
https://ria.ru/20210419/dipotnosheniya-1729008472.html
россия
донбасс
москва
франция
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572020877_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_a6c0e338d700b1a06d0136dd96aa3d0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, россия, руслан хомчак, жозеп боррель, донбасс, вооруженные силы украины, евросоюз, дмитрий песков, владимир путин, москва, франция, киев, украина

"Телеграмма из ЦРУ": французы высмеяли слова Борреля о российских войсках

16:25 20.04.2021 (обновлено: 17:51 20.04.2021)
 
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о "150 тысячах российских военных" на границе с Украиной.
После его слов численность войск "снизили" до ста тысяч. Многие комментаторы увидели в этой оговорке "американский след".
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 16:05
МИД Украины раскрыл планы по "наступлению" в Донбассе
"Все это не очень серьезно и недостойно наших европейских институтов. Полагаю, первые цифры были озвучены американцами", — предположил omega33.
По мнению Suzanna001, еще одна "шишка из ЕС" хочет привлечь к себе внимание и исполняет роль "попугая" Соединенных Штатов.
"Как тот факт, что русские перемещают войска на своей территории, может создавать проблему? Это скорее тот факт, что у американцев есть войска в секторе, который должен его беспокоить, потому что в случае конфликта мы будем в первом ряду", — пояснила она.
Комментатор wecallittheend написал, что слова Борреля напоминают ему дезинформацию.
"Политики настолько некомпетентны, что им не нужно понимать, что означает стотысячная армия. Даже если Путин привел войска к этой границе, то это потому, что у него была информация о подготовке к каким-то действиям", — отметил читатель.
"Евросоюз получил телеграмму, отправленную ЦРУ. Как всегда", — подытожил Vincent NETTER.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 20:54
Зеленский заявил, что Донбасс ждет будущее "хуже Чернобыля"
В последнее время Киев и западные страны выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около ее границ. Так, в апреле главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что из-за этого Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.
В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте очередным вымыслом украинских властей. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Он также напомнил, что Россия вправе перемещать войска в пределах своей территории.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 21:20
В партии Зеленского увидели в России экзистенциальную угрозу для Украины
 
В миреРоссияРуслан ХомчакЖозеп БоррельДонбассВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваФранцияКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04Для космонавтов на новой станции хотят сделать защиту из влажных салфеток
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния