Кулеба оценил вероятность войны с Россией
23:09 20.04.2021 (обновлено: 23:26 20.04.2021)
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну. Об этом он рассказал на пресс-конференции для иностранных СМИ.
Министр отметил, что сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
"Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель", — считает Кулеба.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия со стороны ВСУ участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий масштабного наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной. Вместе с тем в Сети появилось много роликов из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. Президент страны Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева к войне.
Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что". Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что Москва будет вынуждена защитить население этого региона, если украинские силовики начнут там массовое уничтожение жителей.