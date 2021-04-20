https://ria.ru/20210420/voyna-1729183343.html

Кулеба оценил вероятность войны с Россией

Кулеба оценил вероятность войны с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну. Об этом он рассказал на пресс-конференции... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T23:09

2021-04-20T23:09

2021-04-20T23:26

россия

руслан хомчак

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мид украины

владимир зеленский

дмитрий козак

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну. Об этом он рассказал на пресс-конференции для иностранных СМИ.Министр отметил, что сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия со стороны ВСУ участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий масштабного наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной. Вместе с тем в Сети появилось много роликов из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. Президент страны Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева к войне.Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что". Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что Москва будет вынуждена защитить население этого региона, если украинские силовики начнут там массовое уничтожение жителей.

https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729179449.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан хомчак, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мид украины, владимир зеленский, дмитрий козак, украина