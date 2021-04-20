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Кулеба оценил вероятность войны с Россией
Кулеба оценил вероятность войны с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну. Об этом он рассказал на пресс-конференции... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T23:09
2021-04-20T23:26
россия
руслан хомчак
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мид украины
владимир зеленский
дмитрий козак
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну. Об этом он рассказал на пресс-конференции для иностранных СМИ.Министр отметил, что сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия со стороны ВСУ участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий масштабного наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной. Вместе с тем в Сети появилось много роликов из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. Президент страны Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева к войне.Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что". Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что Москва будет вынуждена защитить население этого региона, если украинские силовики начнут там массовое уничтожение жителей.
https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729179449.html
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донбасс
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россия, руслан хомчак, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мид украины, владимир зеленский, дмитрий козак, украина

Кулеба оценил вероятность войны с Россией

23:09 20.04.2021 (обновлено: 23:26 20.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность того, что напряженность на границе с Россией перерастет в войну. Об этом он рассказал на пресс-конференции для иностранных СМИ.
Министр отметил, что сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
"Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель", — считает Кулеба.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года. Обстрелы самопровозглашенных республик из запрещенного "Минском-2" оружия со стороны ВСУ участились. В апреле из-за удара украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сценарий масштабного наступления украинской армии на Донбасс возможен. Он обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной. Вместе с тем в Сети появилось много роликов из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. Президент страны Владимир Зеленский также заявил о готовности Киева к войне.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 22:21
Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе
Россия много раз подчеркивала, что не принимает участия во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна не бросит жителей Донбасса, "несмотря ни на что". Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что Москва будет вынуждена защитить население этого региона, если украинские силовики начнут там массовое уничтожение жителей.
 
РоссияРуслан ХомчакДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМИД УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий КозакУкраина
 
 
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