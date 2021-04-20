https://ria.ru/20210420/voyna-1729114763.html

"США что-то знают". Поляки высказались о войне с Россией

"США что-то знают". Поляки высказались о войне с Россией

Читатели издания Interia прокомментировали переброску американских самолетов на учения в Польшу. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:16

2021-04-20T15:16

2021-04-20T19:11

россия

ввс сша

f-16

с-400 «триумф»

министерство обороны сша

нато

польша

сша

украина

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели издания Interia прокомментировали переброску американских самолетов на учения в Польшу.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что отправка нескольких десятков истребителей F-15 и F-16 в польскую республику "никак не связана с ситуацией на российско-украинской границе". По его словам, это нужно для плановых тренировок.Поляки скептически отнеслись к заявлениям американских чиновников и высказали свое мнение о "маневрах" ВВС США в стране."Интересно, что российские учения такие опасные, а американские — нет. Есть только одна небольшая деталь: российские войска, в отличие от американских самолетов, находятся на собственной территории", — заметил Ark."Они могли бы играть мускулами где-нибудь еще, а не делать площадкой для этого нашу страну", — посетовал Tyle."Скоро россияне разместят в Калининградской области несколько дополнительных батарей С-400, а еще несколько — в Белоруссии. НАТО начнет вопить, что "россияне создают дополнительные угрозы" (для американских самолетов, несомненно). А стягивание этого летающего металлолома к границам России, разумеется, никаких угроз не создает", — отметил mefis58."Может, наконец какой-нибудь ответственный человек отреагирует и заявит: "Тренируйтесь, но где-нибудь в другом месте"? Мне не нравится перспектива превращения Польши в колонию США. Господин министр иностранных дел, что вы об этом думаете?" — спросил Suzi."У нас становится все менее безопасно. Вооруженными силами управляют абсолютные дилетанты, кроме того, поблизости у нас нет ни одного дружественно настроенного соседа. Некоторых история ничему не научила", — уверен Ee.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210419/voyna-1728944221.html

https://ria.ru/20210403/voyna-1604091073.html

россия

польша

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ввс сша, f-16, с-400 «триумф», министерство обороны сша, нато, польша, сша, украина