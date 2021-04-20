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"США что-то знают". Поляки высказались о войне с Россией
"США что-то знают". Поляки высказались о войне с Россией
Читатели издания Interia прокомментировали переброску американских самолетов на учения в Польшу. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:16
2021-04-20T19:11
россия
ввс сша
f-16
с-400 «триумф»
министерство обороны сша
нато
польша
сша
украина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели издания Interia прокомментировали переброску американских самолетов на учения в Польшу.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что отправка нескольких десятков истребителей F-15 и F-16 в польскую республику "никак не связана с ситуацией на российско-украинской границе". По его словам, это нужно для плановых тренировок.Поляки скептически отнеслись к заявлениям американских чиновников и высказали свое мнение о "маневрах" ВВС США в стране."Интересно, что российские учения такие опасные, а американские — нет. Есть только одна небольшая деталь: российские войска, в отличие от американских самолетов, находятся на собственной территории", — заметил Ark."Они могли бы играть мускулами где-нибудь еще, а не делать площадкой для этого нашу страну", — посетовал Tyle."Скоро россияне разместят в Калининградской области несколько дополнительных батарей С-400, а еще несколько — в Белоруссии. НАТО начнет вопить, что "россияне создают дополнительные угрозы" (для американских самолетов, несомненно). А стягивание этого летающего металлолома к границам России, разумеется, никаких угроз не создает", — отметил mefis58."Может, наконец какой-нибудь ответственный человек отреагирует и заявит: "Тренируйтесь, но где-нибудь в другом месте"? Мне не нравится перспектива превращения Польши в колонию США. Господин министр иностранных дел, что вы об этом думаете?" — спросил Suzi."У нас становится все менее безопасно. Вооруженными силами управляют абсолютные дилетанты, кроме того, поблизости у нас нет ни одного дружественно настроенного соседа. Некоторых история ничему не научила", — уверен Ee.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, ввс сша, f-16, с-400 «триумф», министерство обороны сша, нато, польша, сша, украина

"США что-то знают". Поляки высказались о войне с Россией

15:16 20.04.2021 (обновлено: 19:11 20.04.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Читатели издания Interia прокомментировали переброску американских самолетов на учения в Польшу.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что отправка нескольких десятков истребителей F-15 и F-16 в польскую республику "никак не связана с ситуацией на российско-украинской границе". По его словам, это нужно для плановых тренировок.
Поляки скептически отнеслись к заявлениям американских чиновников и высказали свое мнение о "маневрах" ВВС США в стране.
"Интересно, что российские учения такие опасные, а американские — нет. Есть только одна небольшая деталь: российские войска, в отличие от американских самолетов, находятся на собственной территории", — заметил Ark.

"Учения не имеют никакого отношения к России. <…> Кому вы, янки, пудрите мозги? Вы считаете поляков дураками? Правительство у нас, может, и глупое, но не граждане", — написал пользователь dicte.

"Они могли бы играть мускулами где-нибудь еще, а не делать площадкой для этого нашу страну", — посетовал Tyle.
"Скоро россияне разместят в Калининградской области несколько дополнительных батарей С-400, а еще несколько — в Белоруссии. НАТО начнет вопить, что "россияне создают дополнительные угрозы" (для американских самолетов, несомненно). А стягивание этого летающего металлолома к границам России, разумеется, никаких угроз не создает", — отметил mefis58.
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"Может, наконец какой-нибудь ответственный человек отреагирует и заявит: "Тренируйтесь, но где-нибудь в другом месте"? Мне не нравится перспектива превращения Польши в колонию США. Господин министр иностранных дел, что вы об этом думаете?" — спросил Suzi.
"Пожалуй, американцы знают что-то, о чем мы только догадываемся", — считает пользователь с ником U. von der Leyen.
"У нас становится все менее безопасно. Вооруженными силами управляют абсолютные дилетанты, кроме того, поблизости у нас нет ни одного дружественно настроенного соседа. Некоторых история ничему не научила", — уверен Ee.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РоссияВВС СШАF-16С-400 «Триумф»Министерство обороны СШАНАТОПольшаСШАУкраина
 
 
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