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Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство
Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник выступил с предложением по внесению изменений в закон о статусе депутата и члена Совета... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:26
2021-04-20T14:26
ольга савастьянова
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник выступил с предложением по внесению изменений в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации с тем, чтобы запретить иметь второе гражданство помощникам депутатов Госдумы."Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата, члена Совета Федерации. Мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесём такие поправки, которые введут запрет (на второе гражданство) для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах", - отметил Володин.Спикер заметил, что Госдума приняла президентский закон, которым "положен конец второму гражданству" для госслужащих, муниципальных служащих, а также для военных. "У нас такое решение принято. Что мы в отношении себя ничего не предлагаем? Поэтому давайте мы хотя бы действие закона, который принимается в отношении госслужащих, муниципальных служащих, распространим на действие наших помощников", - подчеркнул Володин.Ранее он поручил главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить списки помощников депутатов, имеющих второе гражданство.
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ольга савастьянова, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство

14:26 20.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник выступил с предложением по внесению изменений в закон о статусе депутата и члена Совета Федерации с тем, чтобы запретить иметь второе гражданство помощникам депутатов Госдумы.
"Нам правильно будет внести изменения в закон о статусе депутата, члена Совета Федерации. Мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесём такие поправки, которые введут запрет (на второе гражданство) для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах", - отметил Володин.
Спикер заметил, что Госдума приняла президентский закон, которым "положен конец второму гражданству" для госслужащих, муниципальных служащих, а также для военных. "У нас такое решение принято. Что мы в отношении себя ничего не предлагаем? Поэтому давайте мы хотя бы действие закона, который принимается в отношении госслужащих, муниципальных служащих, распространим на действие наших помощников", - подчеркнул Володин.
Ранее он поручил главе думского комитета по контролю и регламенту Ольге Савастьяновой подготовить списки помощников депутатов, имеющих второе гражданство.
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Ольга СавастьяноваСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
 
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