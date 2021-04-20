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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/voennosluzhaschie-1729130299.html
Шойгу рассказал о вакцинации военнослужащих от коронавируса
Шойгу рассказал о вакцинации военнослужащих от коронавируса
Вооружённые силы России получили свыше 700 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, уже привиты более 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:41
2021-04-20T16:41
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вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России получили свыше 700 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, уже привиты более 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тысяч доз препарата, вакцинировано свыше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.Он подчеркнул, что "все мероприятия, проводимые министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции"."В Вооружённых силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99 процентов заболевших", - сообщил министр обороны.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, вакцинация

Шойгу рассказал о вакцинации военнослужащих от коронавируса

16:41 20.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища
Вакцинация от COVID-19 курсантов Московского высшего общевойскового командного училища - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России получили свыше 700 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, уже привиты более 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тысяч доз препарата, вакцинировано свыше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 16:48Распространение коронавируса
Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%
Он подчеркнул, что "все мероприятия, проводимые министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции".
"В Вооружённых силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99 процентов заболевших", - сообщил министр обороны.
 
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