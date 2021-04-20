https://ria.ru/20210420/voennosluzhaschie-1729130299.html

Шойгу рассказал о вакцинации военнослужащих от коронавируса

Шойгу рассказал о вакцинации военнослужащих от коронавируса

Вооружённые силы России получили свыше 700 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, уже привиты более 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:41

2021-04-20T16:41

2021-04-20T16:41

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Вооружённые силы России получили свыше 700 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции, уже привиты более 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тысяч доз препарата, вакцинировано свыше 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии министерства обороны РФ.Он подчеркнул, что "все мероприятия, проводимые министерством обороны, проходят с соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции"."В Вооружённых силах вспышек этого инфекционного заболевания не допущено. Выздоровело 99 процентов заболевших", - сообщил министр обороны.

https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html

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2021

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