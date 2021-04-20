https://ria.ru/20210420/vodyanova-1729083579.html

Стало известно, когда выйдет шоу Водяновой о путешествиях по России

Стало известно, когда выйдет шоу Водяновой о путешествиях по России

Премьера тревел-шоу "Русские каникулы" супермодели Натальи Водяновой запланирована на 25 апреля, сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:44

2021-04-20T13:44

2021-04-20T13:55

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьера тревел-шоу "Русские каникулы" супермодели Натальи Водяновой запланирована на 25 апреля, сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER. Это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих старших детей — Виктора, Невы и Лукаса. Они мало знают о нашей стране, так как выросли в Европе.Водянова — автор идеи и формата проекта, а его продюсером и шоураннером стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, которому помогает Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".По словам продюсера, этот сериал — осмысленное узнавание России. "Нам, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети. Это не просто развлекательный тревел, но и взгляд на стереотипы со стороны", — говорит он.Первые четыре серии будут посвящены югу России — Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Цель участников экспедиции — не только увидеть красивые виды и изучить местные традиции, но и найти ответы на сложные вопросы. Например, узнать больше об обряде похищения невест на Кавказе или трагедии в Беслане.Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится уже на русском Севере. Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

https://ria.ru/20210411/subbotina-1727203954.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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