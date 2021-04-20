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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210420/vodyanova-1729083579.html
Стало известно, когда выйдет шоу Водяновой о путешествиях по России
Стало известно, когда выйдет шоу Водяновой о путешествиях по России
Премьера тревел-шоу "Русские каникулы" супермодели Натальи Водяновой запланирована на 25 апреля, сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:44
2021-04-20T13:55
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьера тревел-шоу "Русские каникулы" супермодели Натальи Водяновой запланирована на 25 апреля, сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER. Это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих старших детей — Виктора, Невы и Лукаса. Они мало знают о нашей стране, так как выросли в Европе.Водянова — автор идеи и формата проекта, а его продюсером и шоураннером стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, которому помогает Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".По словам продюсера, этот сериал — осмысленное узнавание России. "Нам, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети. Это не просто развлекательный тревел, но и взгляд на стереотипы со стороны", — говорит он.Первые четыре серии будут посвящены югу России — Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Цель участников экспедиции — не только увидеть красивые виды и изучить местные традиции, но и найти ответы на сложные вопросы. Например, узнать больше об обряде похищения невест на Кавказе или трагедии в Беслане.Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится уже на русском Севере. Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.
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россия, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, туризм, сериалы, фильмы, новости - туризм, михаил зыгарь, кольский полуостров, беслан, наталья водянова

Стало известно, когда выйдет шоу Водяновой о путешествиях по России

13:44 20.04.2021 (обновлено: 13:55 20.04.2021)
 
© AP Photo / Invision/ Arthur MolaРоссийская супермодель Наталья Водянова
Российская супермодель Наталья Водянова - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьера тревел-шоу "Русские каникулы" супермодели Натальи Водяновой запланирована на 25 апреля, сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER.
Это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих старших детей — Виктора, Невы и Лукаса. Они мало знают о нашей стране, так как выросли в Европе.
Водянова — автор идеи и формата проекта, а его продюсером и шоураннером стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, которому помогает Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".
"Мои дети понимают, что они русские, но при этом не знают, что это значит, — говорит Наталья Водянова. — И мне пришла в голову идея – снять документальный сериал, где я показываю Россию. Михаил Зыгарь поддержал этот план".
По словам продюсера, этот сериал — осмысленное узнавание России. "Нам, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети. Это не просто развлекательный тревел, но и взгляд на стереотипы со стороны", — говорит он.
Первые четыре серии будут посвящены югу России — Сочи, Адыгее, Пятигорску, Северной Осетии. Цель участников экспедиции — не только увидеть красивые виды и изучить местные традиции, но и найти ответы на сложные вопросы. Например, узнать больше об обряде похищения невест на Кавказе или трагедии в Беслане.
Во втором блоке премьерного сезона путешествие продолжится уже на русском Севере. Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.
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