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Москвичей призвали не подкармливать уток весной
Москвичей призвали не подкармливать уток весной
Москвичей просят прекратить подкормку водоплавающих птиц в Москве в связи с потеплением, в весенне-осенний период животные способны самостоятельно добывать себе РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-20T18:43
2021-04-21T14:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москвичей просят прекратить подкормку водоплавающих птиц в Москве в связи с потеплением, в весенне-осенний период животные способны самостоятельно добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Москве сложилась добрая традиция в зимний период подкармливать пернатых. Но не все знают, что в теплое время подкормку следует прекращать. Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях животные на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека. В весенне-осенний период дикие звери и птицы в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что на природных территориях Москвы сейчас достаточно естественного корма для диких животных. Утки с весны по осень питаются водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой, головастиками.
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мосприрода, москва, общество

Москвичей призвали не подкармливать уток весной

18:43 20.04.2021 (обновлено: 14:47 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСелезень на набережной Строгинского залива в Москве
Селезень на набережной Строгинского залива в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москвичей просят прекратить подкормку водоплавающих птиц в Москве в связи с потеплением, в весенне-осенний период животные способны самостоятельно добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве сложилась добрая традиция в зимний период подкармливать пернатых. Но не все знают, что в теплое время подкормку следует прекращать. Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях животные на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека. В весенне-осенний период дикие звери и птицы в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на природных территориях Москвы сейчас достаточно естественного корма для диких животных. Утки с весны по осень питаются водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой, головастиками.
"Погодные условия в Москве сейчас комфортны для обитателей дикой природы. Поэтому на данный момент подкормка диких животных в столице не проводится. Подкормка уток в теплое время года наносит только урон уткам, такие действия со стороны человека только притупляют природные инстинкты птиц и ставят их в зависимость от человека. Водоплавающие отвыкают искать корм самостоятельно, птицы ленятся и становятся зависимы от человека", - подчеркнули в пресс-службе.
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