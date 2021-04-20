Москвичей призвали не подкармливать уток весной
18:43 20.04.2021 (обновлено: 14:47 21.04.2021)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москвичей просят прекратить подкормку водоплавающих птиц в Москве в связи с потеплением, в весенне-осенний период животные способны самостоятельно добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В Москве сложилась добрая традиция в зимний период подкармливать пернатых. Но не все знают, что в теплое время подкормку следует прекращать. Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях животные на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека. В весенне-осенний период дикие звери и птицы в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на природных территориях Москвы сейчас достаточно естественного корма для диких животных. Утки с весны по осень питаются водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой, головастиками.
"Погодные условия в Москве сейчас комфортны для обитателей дикой природы. Поэтому на данный момент подкормка диких животных в столице не проводится. Подкормка уток в теплое время года наносит только урон уткам, такие действия со стороны человека только притупляют природные инстинкты птиц и ставят их в зависимость от человека. Водоплавающие отвыкают искать корм самостоятельно, птицы ленятся и становятся зависимы от человека", - подчеркнули в пресс-службе.