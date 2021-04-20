https://ria.ru/20210420/utki-1729294870.html

Москвичей призвали не подкармливать уток весной

Москвичей призвали не подкармливать уток весной

Москвичей просят прекратить подкормку водоплавающих птиц в Москве в связи с потеплением, в весенне-осенний период животные способны самостоятельно добывать себе РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-20T18:43

2021-04-20T18:43

2021-04-21T14:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москвичей просят прекратить подкормку водоплавающих птиц в Москве в связи с потеплением, в весенне-осенний период животные способны самостоятельно добывать себе пропитание, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В Москве сложилась добрая традиция в зимний период подкармливать пернатых. Но не все знают, что в теплое время подкормку следует прекращать. Специалисты Мосприроды напоминают, что при благоприятных погодных условиях животные на природных территориях Москвы не нуждаются в помощи человека. В весенне-осенний период дикие звери и птицы в естественной среде способны самостоятельно находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем природных территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что на природных территориях Москвы сейчас достаточно естественного корма для диких животных. Утки с весны по осень питаются водными растениями, беспозвоночными, мелкой рыбой, головастиками.

https://ria.ru/20210304/utka-1601265253.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва, общество