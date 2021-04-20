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https://ria.ru/20210420/ukraina-1729142383.html
Источник: Кулебе посоветовали сконцентрироваться на Минских соглашениях
Источник: Кулебе посоветовали сконцентрироваться на Минских соглашениях
В Москве посоветовали главе МИД Украины Дмитрию Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей, сообщил источник журналистам. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:31
2021-04-20T17:41
дмитрий кулеба
мид украины
луганск
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве посоветовали главе МИД Украины Дмитрию Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей, сообщил источник журналистам.Комментируя сделанные ранее главой украинского МИД высказывания, собеседник указал, что в "Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договорённостей и позвонить для этого в Донецк и Луганск".Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с Лавровым, но не получил ответ. По его словам, Лавров "не перезвонил".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210420/ukraina-1729132336.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/diplomatiya-1728155830.html
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дмитрий кулеба, мид украины, луганск, в мире

Источник: Кулебе посоветовали сконцентрироваться на Минских соглашениях

17:31 20.04.2021 (обновлено: 17:41 20.04.2021)
 
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве посоветовали главе МИД Украины Дмитрию Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей, сообщил источник журналистам.
Комментируя сделанные ранее главой украинского МИД высказывания, собеседник указал, что в "Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договорённостей и позвонить для этого в Донецк и Луганск".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 16:50
Источник рассказал, почему Лавров не ответил на звонок Кулебы
Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с Лавровым, но не получил ответ. По его словам, Лавров "не перезвонил".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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