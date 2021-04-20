https://ria.ru/20210420/ukraina-1729142383.html

Источник: Кулебе посоветовали сконцентрироваться на Минских соглашениях

Источник: Кулебе посоветовали сконцентрироваться на Минских соглашениях

В Москве посоветовали главе МИД Украины Дмитрию Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей, сообщил источник журналистам. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:31

2021-04-20T17:31

2021-04-20T17:41

дмитрий кулеба

мид украины

луганск

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Москве посоветовали главе МИД Украины Дмитрию Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договоренностей, сообщил источник журналистам.Комментируя сделанные ранее главой украинского МИД высказывания, собеседник указал, что в "Москве посоветовали Кулебе сконцентрировать усилия на выполнении минских договорённостей и позвонить для этого в Донецк и Луганск".Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с Лавровым, но не получил ответ. По его словам, Лавров "не перезвонил".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1729132336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/diplomatiya-1728155830.html

луганск

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дмитрий кулеба, мид украины, луганск, в мире