Источник рассказал, почему Лавров не ответил на звонок Кулебы
16:50 20.04.2021 (обновлено: 18:22 20.04.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Источник РИА Новости рассказал, почему глава российского МИД Сергей Лавров не ответил на телефонный звонок своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы.
Ранее Кулеба заявил, что несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с Лавровым, но не получил ответ. По его словам, Лавров "не перезвонил".
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"Это еще в сентябре было. Министра не было в Москве, а вопрос, по которому он звонил, не касался двусторонних отношений. Он относился к компетенции контактной группы (по урегулированию в Донбассе. — Прим. ред.) и отношений Киева с Донецком и Луганском", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что эту тему киевским властям следует обсуждать не с Москвой, а с представителями ЛНР и ДНР Владиславом Дейнего и Натальей Никоноровой соответственно.
"Их номера должны быть у него в мобильном в первую очередь", — подчеркнул источник.
Затем, по его словам, состоялось заседание контактной группы, где стороны напрямую обсудили имевшиеся вопросы.
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Вопрос урегулирования конфликта обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ситуация в регионе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.