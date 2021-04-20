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На Украине призвали бороться с российскими СМИ
На Украине призвали бороться с российскими СМИ
Российские СМИ сохраняют свое большое присутствие на Украине через различные платформы, с этим надо бороться, считает министр культуры и информационной политики РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:47
2021-04-20T14:47
россия
кирилл вышинский
миа "россия сегодня"
москва медиа
вгтрк
национальная медиа группа
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Российские СМИ сохраняют свое большое присутствие на Украине через различные платформы, с этим надо бороться, считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко."Ушло ли российское влияние или российские медиа из украинского пространства? Нет, не ушли, мы знаем, что цифры достаточно большие, особенно в некоторых регионах, по просмотру непосредственно российских медиа через разные платформы. Но и российская повестка в принципе, к сожалению, часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги", - сказал министр в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном во вторник.По его словам, именно поэтому стал актуальным вопрос по поводу создания центров противодействия дезинформации."Я считаю более актуальным вопрос, каким образом можно было бы противодействовать тем непосредственно кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине. Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме", - сказал глава минкульта.Ткаченко также сообщил, что Украина официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать там трансляцию трех запрещенных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, однако ответ украинская сторона пока не получила."Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по (главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору - ред.) Медведчуку. Ответа пока не было", - сказал министр.Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом, либо под санкциями. В марте президент продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".Ранее Киев ввел санкции против ряда граждан РФ и российских компаний. Среди прочего в санкционный список попали российские СМИ. В частности, МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский был арестован, а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".
https://ria.ru/20210419/sderzhivanie-1728973639.html
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россия, кирилл вышинский, миа "россия сегодня", москва медиа, вгтрк, национальная медиа группа , киев, украина, в мире

На Украине призвали бороться с российскими СМИ

14:47 20.04.2021
 
© РИА Новости / СтрингерКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Российские СМИ сохраняют свое большое присутствие на Украине через различные платформы, с этим надо бороться, считает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Ушло ли российское влияние или российские медиа из украинского пространства? Нет, не ушли, мы знаем, что цифры достаточно большие, особенно в некоторых регионах, по просмотру непосредственно российских медиа через разные платформы. Но и российская повестка в принципе, к сожалению, часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги", - сказал министр в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном во вторник.
По его словам, именно поэтому стал актуальным вопрос по поводу создания центров противодействия дезинформации.
"Я считаю более актуальным вопрос, каким образом можно было бы противодействовать тем непосредственно кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине. Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме", - сказал глава минкульта.
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Ткаченко также сообщил, что Украина официально обращалась в Youtube, чтобы заблокировать там трансляцию трех запрещенных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, однако ответ украинская сторона пока не получила.
"Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по (главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору - ред.) Медведчуку. Ответа пока не было", - сказал министр.
Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом, либо под санкциями. В марте президент продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".
Ранее Киев ввел санкции против ряда граждан РФ и российских компаний. Среди прочего в санкционный список попали российские СМИ. В частности, МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский был арестован, а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".
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