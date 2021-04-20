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В партии "Слуга народа" прокомментировали встречу депутата с Лукашенко
В партии "Слуга народа" прокомментировали встречу депутата с Лукашенко
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко по личной инициативе встретился с президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:31
2021-04-20T13:31
александр корниенко
кгб белоруссии
александр лукашенко
верховная рада украины
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко по личной инициативе встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он не представляет на встрече Украину, заявил во вторник глава партии Александр Корниенко.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста, которые начались в республике после выборов президента в августе 2020 года. Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии. Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с Шевченко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с Белоруссией на Украине меньше не стало.По словам Корниенко, Шевченко не был делегирован партией "Слуга народа", МИД или офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Белоруссии."Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко в комментарии изданию "LIGA.net".Политик считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. "Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращении", – сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html
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александр корниенко, кгб белоруссии, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

В партии "Слуга народа" прокомментировали встречу депутата с Лукашенко

13:31 20.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко по личной инициативе встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он не представляет на встрече Украину, заявил во вторник глава партии Александр Корниенко.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста, которые начались в республике после выборов президента в августе 2020 года. Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии. Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с Шевченко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с Белоруссией на Украине меньше не стало.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 12:23
Лукашенко заявил, что у Белоруссии на Украине друзей меньше не стало
По словам Корниенко, Шевченко не был делегирован партией "Слуга народа", МИД или офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Белоруссии.
"Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко в комментарии изданию "LIGA.net".
Политик считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. "Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращении", – сказал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Александр КорниенкоКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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