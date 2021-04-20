https://ria.ru/20210420/ukraina-1729091289.html

В партии "Слуга народа" прокомментировали встречу депутата с Лукашенко

В партии "Слуга народа" прокомментировали встречу депутата с Лукашенко

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко по личной инициативе встретился с президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T13:31

2021-04-20T13:31

2021-04-20T13:31

александр корниенко

кгб белоруссии

александр лукашенко

верховная рада украины

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 20 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко по личной инициативе встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, он не представляет на встрече Украину, заявил во вторник глава партии Александр Корниенко.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста, которые начались в республике после выборов президента в августе 2020 года. Отношения Минска и Киева резко ухудшились в 2020 году, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался прошлой осенью в Белоруссии. Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с Шевченко заявил, что Минск не намерен ничего скрывать от "украинских друзей", и выразил надежду, что сторонников дружбы с Белоруссией на Украине меньше не стало.По словам Корниенко, Шевченко не был делегирован партией "Слуга народа", МИД или офисом президента на проведение каких-либо переговоров "с официальными лицами Беларуси". Шевченко также не входит в состав парламентской делегации в Белоруссии."Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – сказал Корниенко в комментарии изданию "LIGA.net".Политик считает, что подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. "Ожидается, что фракция будет требовать от господина Шевченко объяснений по его возвращении", – сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729073690.html

https://ria.ru/20210420/lukashenko-1729086878.html

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр корниенко, кгб белоруссии, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире