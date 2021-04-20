https://ria.ru/20210420/ukraina-1729080592.html

Bloomberg: Украина бросилась в погоню за невостребованными вакцинами

Bloomberg: Украина бросилась в погоню за невостребованными вакцинами

Пока Западная Европа массово отказывается от препарата компании AstraZeneca и Оксфордского университета, Украина пытается добиться поставок невостребованных... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:51

2021-04-20T12:51

2021-04-20T14:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

astrazeneca

евросоюз

оксфордский университет

латвия

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пока Западная Европа массово отказывается от препарата компании AstraZeneca и Оксфордского университета, Украина пытается добиться поставок невостребованных вакцин, пишет Bloomberg.Издание напомнило, что Киев давно ведет переговоры с Евросоюзом по закупке препаратов против COVID-19. Украина находится на одном из последних мест в Европе по темпам вакцинации, и ее жители склонны не принимать во внимание данные о случаях тромбоза после прививки AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Максим Степанов подтвердил намерение приобрести больше партий вакцины: он повторил тезис Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что польза превышает возможные риски. Однако Евросоюз пока не предлагал купить невостребованные дозы. "Мы ждем, когда поступят вакцины. Мы полностью готовы", — заявлял глава ведомства.Ранее Киев отказался от российского "Спутника V" и зарегистрировал вакцину от AstraZeneca. Тем не менее на Украине наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 при малой скорости вакцинации: из 42 миллионов жителей привили только 433 тысячи. После начала вакцинации медики стали сообщать о побочных эффектах: по их словам, предполагалось, что на Украину привезут вакцину Pfizer/BioNTech. При этом число заболевших коронавирусом на Украине за время пандемии превысило 1,9 миллиона граждан, болезнь унесла жизни 40 тысяч человек. ЕМА после изучения дополнительной информации по препарату от АstraZeneca допустило связь между вакцинацией и редкими случаями тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести их в список побочных эффектов, хотя специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, приводящие к тромбозам. Чаще всего такая реакция на прививку проявлялась у женщин моложе 60 лет, в итоге некоторые европейские страны разрешили вакцинировать только пожилых граждан.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728695422.html

https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601385484.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, оксфордский университет, латвия, чехия, европа, киев, украина