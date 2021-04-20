Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/ukraina-1729080592.html
Bloomberg: Украина бросилась в погоню за невостребованными вакцинами
Bloomberg: Украина бросилась в погоню за невостребованными вакцинами
Пока Западная Европа массово отказывается от препарата компании AstraZeneca и Оксфордского университета, Украина пытается добиться поставок невостребованных... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:51
2021-04-20T14:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим степанов
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
оксфордский университет
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_efe4ab07f1fc16af323fdd0a076039d4.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пока Западная Европа массово отказывается от препарата компании AstraZeneca и Оксфордского университета, Украина пытается добиться поставок невостребованных вакцин, пишет Bloomberg.Издание напомнило, что Киев давно ведет переговоры с Евросоюзом по закупке препаратов против COVID-19. Украина находится на одном из последних мест в Европе по темпам вакцинации, и ее жители склонны не принимать во внимание данные о случаях тромбоза после прививки AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Максим Степанов подтвердил намерение приобрести больше партий вакцины: он повторил тезис Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что польза превышает возможные риски. Однако Евросоюз пока не предлагал купить невостребованные дозы. "Мы ждем, когда поступят вакцины. Мы полностью готовы", — заявлял глава ведомства.Ранее Киев отказался от российского "Спутника V" и зарегистрировал вакцину от AstraZeneca. Тем не менее на Украине наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 при малой скорости вакцинации: из 42 миллионов жителей привили только 433 тысячи. После начала вакцинации медики стали сообщать о побочных эффектах: по их словам, предполагалось, что на Украину привезут вакцину Pfizer/BioNTech. При этом число заболевших коронавирусом на Украине за время пандемии превысило 1,9 миллиона граждан, болезнь унесла жизни 40 тысяч человек. ЕМА после изучения дополнительной информации по препарату от АstraZeneca допустило связь между вакцинацией и редкими случаями тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести их в список побочных эффектов, хотя специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, приводящие к тромбозам. Чаще всего такая реакция на прививку проявлялась у женщин моложе 60 лет, в итоге некоторые европейские страны разрешили вакцинировать только пожилых граждан.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728695422.html
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601385484.html
латвия
чехия
европа
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600988190_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_a227424644c48aaaaf976912dda03a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, оксфордский университет, латвия, чехия, европа, киев, украина

Bloomberg: Украина бросилась в погоню за невостребованными вакцинами

12:51 20.04.2021 (обновлено: 14:15 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пока Западная Европа массово отказывается от препарата компании AstraZeneca и Оксфордского университета, Украина пытается добиться поставок невостребованных вакцин, пишет Bloomberg.
Издание напомнило, что Киев давно ведет переговоры с Евросоюзом по закупке препаратов против COVID-19. Украина находится на одном из последних мест в Европе по темпам вакцинации, и ее жители склонны не принимать во внимание данные о случаях тромбоза после прививки AstraZeneca.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 11:15Распространение коронавируса
В Австралии случай смерти от тромбоза связали с вакциной AstraZeneca
Министр здравоохранения страны Максим Степанов подтвердил намерение приобрести больше партий вакцины: он повторил тезис Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что польза превышает возможные риски. Однако Евросоюз пока не предлагал купить невостребованные дозы.
"Мы ждем, когда поступят вакцины. Мы полностью готовы", — заявлял глава ведомства.
Ранее Киев отказался от российского "Спутника V" и зарегистрировал вакцину от AstraZeneca. Тем не менее на Украине наблюдается высокая заболеваемость COVID-19 при малой скорости вакцинации: из 42 миллионов жителей привили только 433 тысячи. После начала вакцинации медики стали сообщать о побочных эффектах: по их словам, предполагалось, что на Украину привезут вакцину Pfizer/BioNTech.
При этом число заболевших коронавирусом на Украине за время пандемии превысило 1,9 миллиона граждан, болезнь унесла жизни 40 тысяч человек.
ЕМА после изучения дополнительной информации по препарату от АstraZeneca допустило связь между вакцинацией и редкими случаями тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести их в список побочных эффектов, хотя специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, приводящие к тромбозам. Чаще всего такая реакция на прививку проявлялась у женщин моложе 60 лет, в итоге некоторые европейские страны разрешили вакцинировать только пожилых граждан.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 20:32Распространение коронавируса
На Украине заявили о выявлении нового штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим СтепановЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕвросоюзОксфордский университетЛатвияЧехияЕвропаКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04Для космонавтов на новой станции хотят сделать защиту из влажных салфеток
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния