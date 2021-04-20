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Комплексы С-300В4 отразили воздушный налет во время учений на Курилах
Комплексы С-300В4 отразили воздушный налет во время учений на Курилах
Учение по отражению авианалета расчетами зенитного ракетного комплекса С300В4 прошло на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:51
2021-04-20T11:51
с-300в4
курильские острова
армия
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр - РИА Новости. Учение по отражению авианалета расчетами зенитного ракетного комплекса С300В4 прошло на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."В Восточном военном округе в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.Дежурные силы по противовоздушной обороне на С-300В4 были приведены в готовность после получения сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности.Личный состав расчетов нашел, опознал, сопроводил воздушные цели, имитировавшие авиационный налет условного противника. По команде боевые расчеты произвели учебные (электронные) пуски зенитными управляемыми ракетами по целям, вошедшим в зону поражения комплекса ПВО.В ведомстве отметили, что слаженные действия военнослужащих и своевременность принятия решений позволили "уничтожить" авиацию противника.Ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах 1 декабря 2020 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/kurily-1600881475.html
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с-300в4, курильские острова, армия, безопасность

Комплексы С-300В4 отразили воздушный налет во время учений на Курилах

11:51 20.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВторой Международный Форум "Технологии в машиностроении-2012"
Второй Международный Форум Технологии в машиностроении-2012 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр - РИА Новости. Учение по отражению авианалета расчетами зенитного ракетного комплекса С300В4 прошло на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"В Восточном военном округе в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.
Дежурные силы по противовоздушной обороне на С-300В4 были приведены в готовность после получения сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности.
Личный состав расчетов нашел, опознал, сопроводил воздушные цели, имитировавшие авиационный налет условного противника. По команде боевые расчеты произвели учебные (электронные) пуски зенитными управляемыми ракетами по целям, вошедшим в зону поражения комплекса ПВО.
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"Оставьте хоть подержанные F-15". Японцы испугались учений на Курилах
В ведомстве отметили, что слаженные действия военнослужащих и своевременность принятия решений позволили "уничтожить" авиацию противника.
Ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах 1 декабря 2020 года.
 
С-300В4Курильские островаАрмияБезопасность
 
 
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