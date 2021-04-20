https://ria.ru/20210420/ucheniya-1729066321.html

Комплексы С-300В4 отразили воздушный налет во время учений на Курилах

Комплексы С-300В4 отразили воздушный налет во время учений на Курилах

Учение по отражению авианалета расчетами зенитного ракетного комплекса С300В4 прошло на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:51

2021-04-20T11:51

2021-04-20T11:51

с-300в4

курильские острова

армия

безопасность

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр - РИА Новости. Учение по отражению авианалета расчетами зенитного ракетного комплекса С300В4 прошло на Курильских островах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа."В Восточном военном округе в рамках контрольной проверки с расчетами ЗРС С-300В4, дислоцированными на Курильских островах, проведена тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.Дежурные силы по противовоздушной обороне на С-300В4 были приведены в готовность после получения сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности.Личный состав расчетов нашел, опознал, сопроводил воздушные цели, имитировавшие авиационный налет условного противника. По команде боевые расчеты произвели учебные (электронные) пуски зенитными управляемыми ракетами по целям, вошедшим в зону поражения комплекса ПВО.В ведомстве отметили, что слаженные действия военнослужащих и своевременность принятия решений позволили "уничтожить" авиацию противника.Ракетная система С-300В4 ВВО заступила на боевое дежурство на Курильских островах 1 декабря 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/kurily-1600881475.html

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-300в4, курильские острова, армия, безопасность