https://ria.ru/20210420/tsirk-1729132696.html

МИА "Россия сегодня", БМЦ и Росгосцирк договорились о сотрудничестве

МИА "Россия сегодня", БМЦ и Росгосцирк договорились о сотрудничестве

МИА "Россия сегодня", Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (БМЦ) и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о трехстороннем РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:54

2021-04-20T16:54

2021-04-20T18:15

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новости культуры

росгосцирк

эдгард запашный

дмитрий киселев

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МИА "Россия сегодня", Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (БМЦ) и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве, подписание прошло в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник."С детства люблю цирк, воспитан на нем, и воспитывал своих детей на нашем цирке. Я хочу сказать, что сегодняшнее подписание говорит о том, что мы сделаем все, чтобы не отдать цирк в чужие руки, чтобы наш отечественный российский цирк развивался в соответствии с отечественными цирковыми традициями, а эти цирковые традиции отличаются от того, что есть на Западе, и что есть на востоке. У нас свое чувство юмора, у нас свои клоуны, у нас свои акробаты, у нас свои зрители, у нас свой цирковой дизайн, и у нас особое отношение к животным. Это очень важно. Мы будем заботиться о животных, стараться создавать им лучшие условия, защищать их, и мы от них не откажемся", - сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Гендиректор медиахолдинга также поблагодарил главу Большого Московского цирка Эдгарда Запашного и гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова за доверие и открытость в сотрудничестве. Запашный, в свою очередь, отметил, что для БМЦ это серьезное событие."Это трехсторонее соглашение, прежде всего, говорит о том, что мы готовы к открытости. Цирк часто обвиняют в том, что мы закрываемся, что-то скрываем, мы не пускаем журналистов. Мне кажется, сейчас всю Россию обвиняют в том, что мы постоянно что-то скрываем, что-то не показываем, пропагандируем какие-тот другие ценности, при всем при этом я убежден, что как раз весь холдинг "Россия сегодня", прежде всего, за то, чтобы показывать настоящую правду. И как раз Большой Московский цирк, компания Росгосцирк заинтересованы в том, чтобы доносить правдивую информацию о том, что такое современный цирк", - сказал Запашный.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/lgoty-1601661466.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, росгосцирк, эдгард запашный, дмитрий киселев