МИА "Россия сегодня", БМЦ и Росгосцирк договорились о сотрудничестве
16:54 20.04.2021 (обновлено: 18:15 20.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПодписание соглашения о сотрудничестве между МИА "Россия сегодня", Большим Московским госцирком и Российской государственной цирковой компанией
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. МИА "Россия сегодня", Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (БМЦ) и Российская государственная цирковая компания подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве, подписание прошло в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" во вторник.
"С детства люблю цирк, воспитан на нем, и воспитывал своих детей на нашем цирке. Я хочу сказать, что сегодняшнее подписание говорит о том, что мы сделаем все, чтобы не отдать цирк в чужие руки, чтобы наш отечественный российский цирк развивался в соответствии с отечественными цирковыми традициями, а эти цирковые традиции отличаются от того, что есть на Западе, и что есть на востоке. У нас свое чувство юмора, у нас свои клоуны, у нас свои акробаты, у нас свои зрители, у нас свой цирковой дизайн, и у нас особое отношение к животным. Это очень важно. Мы будем заботиться о животных, стараться создавать им лучшие условия, защищать их, и мы от них не откажемся", - сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Гендиректор медиахолдинга также поблагодарил главу Большого Московского цирка Эдгарда Запашного и гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова за доверие и открытость в сотрудничестве. Запашный, в свою очередь, отметил, что для БМЦ это серьезное событие.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с дрессированной обезьяной на пресс-конференции о планах российских цирков в новом сезоне
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с дрессированной обезьяной на пресс-конференции о планах российских цирков в новом сезоне
"Это трехсторонее соглашение, прежде всего, говорит о том, что мы готовы к открытости. Цирк часто обвиняют в том, что мы закрываемся, что-то скрываем, мы не пускаем журналистов. Мне кажется, сейчас всю Россию обвиняют в том, что мы постоянно что-то скрываем, что-то не показываем, пропагандируем какие-тот другие ценности, при всем при этом я убежден, что как раз весь холдинг "Россия сегодня", прежде всего, за то, чтобы показывать настоящую правду. И как раз Большой Московский цирк, компания Росгосцирк заинтересованы в том, чтобы доносить правдивую информацию о том, что такое современный цирк", - сказал Запашный.