https://ria.ru/20210420/tremor-1729168940.html
Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков
Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков
У 17-летней петербурженки год назад начался тремор рук, и ее жизнь сильно изменилась. Теперь Эвелина не может самостоятельно есть, играть на гитаре и писать в школе.
2021-04-20T20:07
2021-04-20T20:07
2021-04-20T20:07
tiktok
особенности развития
соцсети
видео
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Но девушка не отчаялась. Она научилась жить со своей особенностью и стала вести блог, где рассказывает об этом. Ее поддержали сотни тысяч людей, в том числе и совершенно незнакомые. Число подписчиков в ТикТоке выросло с 5 до 130 тысяч человек. Причину заболевания пока выяснить не удалось. Девушка надеется на скорую постановку диагноза и готова не только мириться, но и бороться с недугом.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729167863_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a51588dcbd97ec54e6b01dbac46c400b.jpg
Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков в соцсетях
У 17-летней петербурженки год назад начался тремор рук, и ее жизнь сильно изменилась. Теперь Эвелина не может самостоятельно есть, играть на гитаре и писать в школе.
Но девушка не отчаялась. Она научилась жить со своей особенностью и стала вести блог, где рассказывает об этом. Ее поддержали сотни тысяч людей, в том числе и совершенно незнакомые. Число подписчиков в тик-токе выросло с 5 до 130 тысяч человек.
Причину заболевания пока выяснить не удалось. Девушка надеется на скорую постановку диагноза и готова не только мириться, но и бороться с недугом.
2021-04-20T20:07
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, tiktok, особенности развития, соцсети, видео
Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков
У 17-летней петербурженки год назад начался тремор рук, и ее жизнь сильно изменилась. Теперь Эвелина не может самостоятельно есть, играть на гитаре и писать в школе.
2021-04-20T20:07
true
PT1M25S
Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков
У 17-летней петербурженки год назад начался тремор рук, и ее жизнь сильно изменилась. Теперь Эвелина не может самостоятельно есть, играть на гитаре и писать в школе.