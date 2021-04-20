https://ria.ru/20210420/tremor-1729168940.html

Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков

Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков

У 17-летней петербурженки год назад начался тремор рук, и ее жизнь сильно изменилась. Теперь Эвелина не может самостоятельно есть, играть на гитаре и писать в школе.

2021-04-20T20:07

2021-04-20T20:07

2021-04-20T20:07

tiktok

особенности развития

соцсети

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729167863_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1f8053ee0af55f3e1f9706a1aa9eecce.jpg

Но девушка не отчаялась. Она научилась жить со своей особенностью и стала вести блог, где рассказывает об этом. Ее поддержали сотни тысяч людей, в том числе и совершенно незнакомые. Число подписчиков в ТикТоке выросло с 5 до 130 тысяч человек. Причину заболевания пока выяснить не удалось. Девушка надеется на скорую постановку диагноза и готова не только мириться, но и бороться с недугом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тремор рук – успеху не помеха: девушка собирает сотни тысяч лайков в соцсетях У 17-летней петербурженки год назад начался тремор рук, и ее жизнь сильно изменилась. Теперь Эвелина не может самостоятельно есть, играть на гитаре и писать в школе. Но девушка не отчаялась. Она научилась жить со своей особенностью и стала вести блог, где рассказывает об этом. Ее поддержали сотни тысяч людей, в том числе и совершенно незнакомые. Число подписчиков в тик-токе выросло с 5 до 130 тысяч человек. Причину заболевания пока выяснить не удалось. Девушка надеется на скорую постановку диагноза и готова не только мириться, но и бороться с недугом. 2021-04-20T20:07 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, tiktok, особенности развития, соцсети, видео