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Трамп рассказал об отношениях с Путиным
Трамп рассказал об отношениях с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:07
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россия
дональд трамп
роберт мюллер
владимир путин
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия."Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он пояснил, что это "хорошо, а не плохо".Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания Трампа на пост президента. Тогда оппоненты республиканца озвучили обвинения в возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора".
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россия, дональд трамп, роберт мюллер, владимир путин, москва, сша, в мире

Трамп рассказал об отношениях с Путиным

09:07 20.04.2021 (обновлено: 12:03 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия.
"Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он пояснил, что это "хорошо, а не плохо".
Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания Трампа на пост президента. Тогда оппоненты республиканца озвучили обвинения в возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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РоссияДональд ТрампРоберт МюллерВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
 
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