https://ria.ru/20210420/tramp-1729036285.html

Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Трамп рассказал об отношениях с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:07

2021-04-20T09:07

2021-04-20T12:03

россия

дональд трамп

роберт мюллер

владимир путин

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в мире

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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия."Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он пояснил, что это "хорошо, а не плохо".Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания Трампа на пост президента. Тогда оппоненты республиканца озвучили обвинения в возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора".

https://ria.ru/20210420/tramp-1729026442.html

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москва

сша

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россия, дональд трамп, роберт мюллер, владимир путин, москва, сша, в мире