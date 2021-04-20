https://ria.ru/20210420/tramp-1729036285.html
Трамп рассказал об отношениях с Путиным
Трамп рассказал об отношениях с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:07
2021-04-20T09:07
2021-04-20T12:03
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что у него с Владимиром Путиным была взаимная симпатия."Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он пояснил, что это "хорошо, а не плохо".Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания Трампа на пост президента. Тогда оппоненты республиканца озвучили обвинения в возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора".
https://ria.ru/20210420/tramp-1729026442.html
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россия, дональд трамп, роберт мюллер, владимир путин, москва, сша, в мире