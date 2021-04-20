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Наука
https://ria.ru/20210420/tpu-1728619407.html
В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
Минимум в пять раз снизить затраты энергии на отопление промышленных предприятий позволит система, предложенная учеными Томского политехнического университета... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:00
2021-04-20T03:00
наука
тюменский индустриальный университет (тиу)
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минимум в пять раз снизить затраты энергии на отопление промышленных предприятий позволит система, предложенная учеными Томского политехнического университета (ТПУ) и Тюменского индустриального университета (ТИУ). Результаты опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.Технологическое развитие, равно как снижение объемов производства или рост стоимости энергии, используемой для отопления цехов и других промышленных помещений, как сообщили авторы статьи, зачастую приводит к уменьшению полезного пространства предприятий. В России, например, есть компании, использующие лишь 10-20% занимаемой площади.Добиться уменьшения энергозатрат на создание необходимых условий труда в пять и более раз, согласно исследованию тюменских ученых, можно, заменив традиционный конвекционный обогрев на системы лучистого нагрева, использующие газовые инфракрасные излучатели.Как объяснили ученые, инфракрасное излучение "адресно" нагревает необходимые участки пола и оборудования, которые передают тепло прилегающим слоям воздуха. Нагретый воздух поднимается, вытесняя холодный из локальной рабочей зоны. КПД таких систем может достигать 80%.Применение в отоплении газовых излучателей, уверены ученые ТПУ и ТИУ, целесообразно на любых предприятиях машиностроительной, приборостроительной, нефтегазовой отраслей.
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тюменский индустриальный университет (тиу), университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет

В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России

03:00 20.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРаботник Калининградской ТЭЦ-2 стоит у монометров в машинном зале
Работник Калининградской ТЭЦ-2 стоит у монометров в машинном зале - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минимум в пять раз снизить затраты энергии на отопление промышленных предприятий позволит система, предложенная учеными Томского политехнического университета (ТПУ) и Тюменского индустриального университета (ТИУ). Результаты опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.
Технологическое развитие, равно как снижение объемов производства или рост стоимости энергии, используемой для отопления цехов и других промышленных помещений, как сообщили авторы статьи, зачастую приводит к уменьшению полезного пространства предприятий. В России, например, есть компании, использующие лишь 10-20% занимаемой площади.
Добиться уменьшения энергозатрат на создание необходимых условий труда в пять и более раз, согласно исследованию тюменских ученых, можно, заменив традиционный конвекционный обогрев на системы лучистого нагрева, использующие газовые инфракрасные излучатели.

"При малой доле полезной площади и объема помещений нагревать их за счет нагрева всей воздушной массы крайне невыгодно. Мы тщательно исследовали теплоперенос в "экосистемах" локальных рабочих мест, учитывая в том числе характер нагрева одежды рабочего и ориентацию отдельных ее участков относительно излучения. Расчетов аналогичных систем обогрева сейчас нет ни в России, ни за рубежом", – рассказал профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Инженерной школы энергетики ТПУ Гений Кузнецов.

Как объяснили ученые, инфракрасное излучение "адресно" нагревает необходимые участки пола и оборудования, которые передают тепло прилегающим слоям воздуха. Нагретый воздух поднимается, вытесняя холодный из локальной рабочей зоны. КПД таких систем может достигать 80%.
Применение в отоплении газовых излучателей, уверены ученые ТПУ и ТИУ, целесообразно на любых предприятиях машиностроительной, приборостроительной, нефтегазовой отраслей.
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НаукаТюменский индустриальный университет (ТИУ)Университетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университет
 
 
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