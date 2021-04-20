https://ria.ru/20210420/tpu-1728619407.html

В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России

В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России

Минимум в пять раз снизить затраты энергии на отопление промышленных предприятий позволит система, предложенная учеными Томского политехнического университета... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:00

2021-04-20T03:00

2021-04-20T03:00

наука

тюменский индустриальный университет (тиу)

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минимум в пять раз снизить затраты энергии на отопление промышленных предприятий позволит система, предложенная учеными Томского политехнического университета (ТПУ) и Тюменского индустриального университета (ТИУ). Результаты опубликованы в журнале Thermal Science and Engineering Progress.Технологическое развитие, равно как снижение объемов производства или рост стоимости энергии, используемой для отопления цехов и других промышленных помещений, как сообщили авторы статьи, зачастую приводит к уменьшению полезного пространства предприятий. В России, например, есть компании, использующие лишь 10-20% занимаемой площади.Добиться уменьшения энергозатрат на создание необходимых условий труда в пять и более раз, согласно исследованию тюменских ученых, можно, заменив традиционный конвекционный обогрев на системы лучистого нагрева, использующие газовые инфракрасные излучатели.Как объяснили ученые, инфракрасное излучение "адресно" нагревает необходимые участки пола и оборудования, которые передают тепло прилегающим слоям воздуха. Нагретый воздух поднимается, вытесняя холодный из локальной рабочей зоны. КПД таких систем может достигать 80%.Применение в отоплении газовых излучателей, уверены ученые ТПУ и ТИУ, целесообразно на любых предприятиях машиностроительной, приборостроительной, нефтегазовой отраслей.

https://ria.ru/20200307/1568276765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменский индустриальный университет (тиу), университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет