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Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии
Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии
Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии: в Германии он заплатил 120 тысяч евро, а в Великобритании... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:13
2021-04-20T16:25
олег тиньков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии: в Германии он заплатил 120 тысяч евро, а в Великобритании дороже: одна пересадка костного мозга стоила около 100 тысяч фунтов.В марте прошлого года Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь."Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. &lt;...&gt; В Лондоне пересадка стоит около 100 тысяч фунтов, здесь в два раза дороже, чем в Берлине все. В Германии это бесплатно для жителей Германии", — рассказал Тиньков в документальном фильме "Олег Тиньков — новая кровь" на Первом канале.По его словам, в самом начале болезни он не хотел лечиться и не верил в слова врача, что он может умереть через несколько недель. "Я говорю: "Нет, не хочу делать химию, потому что ну это бред, может как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый. &lt;...&gt; Ну, тогда я и лечиться не буду, &lt;...&gt; я такую жизнь прожил, там денег заработал столько, дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины, три разных бизнеса совершенно разных, во всех я преуспел", — рассказал бизнесмен.Убедить его начать лечение смогла жена: "Быстро лечиться, все будет ок, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться", — вспомнил Тиньков слова своей супруги.В конце марта бизнесмен рассказывал, что после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.
https://ria.ru/20210330/tinkov-1603537385.html
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олег тиньков, великобритания, лондон, берлин (город)

Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии

12:13 20.04.2021 (обновлено: 16:25 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков раскрыл стоимость своего лечения от лейкемии: в Германии он заплатил 120 тысяч евро, а в Великобритании дороже: одна пересадка костного мозга стоила около 100 тысяч фунтов.
В марте прошлого года Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:53
Тиньков рассказал о самочувствии и сроках восстановления
"Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. <...> В Лондоне пересадка стоит около 100 тысяч фунтов, здесь в два раза дороже, чем в Берлине все. В Германии это бесплатно для жителей Германии", — рассказал Тиньков в документальном фильме "Олег Тиньков — новая кровь" на Первом канале.
По его словам, в самом начале болезни он не хотел лечиться и не верил в слова врача, что он может умереть через несколько недель. "Я говорю: "Нет, не хочу делать химию, потому что ну это бред, может как-то по-другому, может, я излечусь, я здоровый. <...> Ну, тогда я и лечиться не буду, <...> я такую жизнь прожил, там денег заработал столько, дай бог каждому, покорил все бизнес-вершины, три разных бизнеса совершенно разных, во всех я преуспел", — рассказал бизнесмен.
Убедить его начать лечение смогла жена: "Быстро лечиться, все будет ок, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться", — вспомнил Тиньков слова своей супруги.
В конце марта бизнесмен рассказывал, что после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 23:53
Тиньков намерен открыть благотворительный фонд
 
Олег ТиньковВеликобританияЛондонБерлин (город)
 
 
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