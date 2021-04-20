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Маск заявил, что разбившаяся в США Tesla не была в режиме автопилота
Маск заявил, что разбившаяся в США Tesla не была в режиме автопилота
Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск, заявил, что по имеющимся на настоящий момент данным, разбившийся в американском штате Техас... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T04:49
2021-04-20T04:49
2021-04-20T04:49
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск, заявил, что по имеющимся на настоящий момент данным, разбившийся в американском штате Техас электромобиль Tesla не находился в момент аварии в режиме автопилота.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на власти сообщила, что два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. По результатам предварительного расследования предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево.Глава компании также отметил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.Электромобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с руля. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.
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илон маск, tesla motors, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости.
Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск
, заявил, что по имеющимся на настоящий момент данным, разбившийся в американском штате Техас
электромобиль Tesla не находился в момент аварии в режиме автопилота.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на власти сообщила, что два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. По результатам предварительного расследования предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево.
"Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного вождения для этого автомобиля не приобреталась", - написал Маск в Twitter
в ответ на статью Wall Street Journal о вероятном отсутствии водителя за рулем разбившегося автомобиля.
Глава компании также отметил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.
Электромобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с руля. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.