https://ria.ru/20210420/tesla-1729026187.html

Маск заявил, что разбившаяся в США Tesla не была в режиме автопилота

Маск заявил, что разбившаяся в США Tesla не была в режиме автопилота

Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск, заявил, что по имеющимся на настоящий момент данным, разбившийся в американском штате Техас... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T04:49

2021-04-20T04:49

2021-04-20T04:49

илон маск

tesla motors

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск, заявил, что по имеющимся на настоящий момент данным, разбившийся в американском штате Техас электромобиль Tesla не находился в момент аварии в режиме автопилота.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на власти сообщила, что два человека погибли в результате аварии, когда электромобиль Tesla врезался в дерево. По результатам предварительного расследования предполагалось, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота, то есть за рулем никого не было. Один из погибших находился на пассажирском переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вписался в поворот и врезался в дерево.Глава компании также отметил, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на улице, где произошла авария, не было.Электромобили Tesla широко известны, в том числе, своей системой помощи при вождении, что по сути является автопилотом, хотя производитель требует, чтобы водитель никогда не убирал руки с руля. Многие игнорируют это правило, полностью полагаясь на систему, что уже приводило к авариям.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, сша, в мире