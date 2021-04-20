https://ria.ru/20210420/tes-1729019209.html

Счетная палата выявила недостатки при постройке ряда ТЭС в ДФО

Счетная палата выявила недостатки при постройке ряда ТЭС в ДФО

Счетная палата РФ выявила недостатки при строительстве ряда объектов генерации "Русгидро" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, "Русгидро" согласна с... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:22

2021-04-20T00:22

2021-04-20T00:22

россия

счетная палата рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149955/91/1499559157_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_c25766f8df5c031187dc09e582bc68d2.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила недостатки при строительстве ряда объектов генерации "Русгидро" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, "Русгидро" согласна с замечаниями ведомства, но отмечает, что реализация проектов, в частности, сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков.Счетная палата подвела итоги мониторинга реализации "Русгидро" приоритетных проектов ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока. В отчете по итогам проверки отмечается, что в настоящее время все запланированные объекты построены и введены в эксплуатацию. При этом указывается, что Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2 были запущены в 2016 и 2017 годах вместо запланированного изначально 2015 года, а Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань – в 2019 и 2020 годах вместо 2016 года.Одна из основных причин удорожания проекта - низкое качество первоначально разработанной проектно-сметной документации и необходимость ее корректировки, сообщается в отчете. Это повлекло изменение технических решений и проведение повторной госэкспертизы. Другая причина - перенос сроков строительства."ПАО "Русгидро" и Минэнерго России с выводами и замечаниями Счетной палаты согласились и отметили необходимость учета отмеченных недостатков при реализации подобных проектов в будущем", - добавляется в сообщении. Из отчета также следует, что "Русгидро" заплатила в федеральный бюджет пени за неисполнение обязательств по вводу в эксплуатацию объектов в плановые сроки в объеме 465,5 миллиона рублей."Реализация проектов сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков, ростом цен на работы, материалы и оборудование. При этом фактическая стоимость построенных объектов оказалась меньше стоимости, утверждённой государственной экспертизой. Все четыре инвестпроекта реализованы, и эти новые объекты генерации крайне важны для энергосистемы Дальнего Востока", - заявили журналистам в "Русгидро".В компании подтвердили, что в ходе строительства объектов "Русгидро" столкнулась с низким качеством первичного проектирования, изменением нормативно-правовой базы в части сейсмологического районирования территории, требований к системам безопасности объектов, импортозамещению. В результате, по всем объектам были произведены корректировки технических решений, проектно-сметной документации, а также повторная госэкспертиза.

https://ria.ru/20210402/kharbin-1603925991.html

https://realty.ria.ru/20200626/1573520415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, экономика