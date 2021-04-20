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Счетная палата выявила недостатки при постройке ряда ТЭС в ДФО
Счетная палата выявила недостатки при постройке ряда ТЭС в ДФО
Счетная палата РФ выявила недостатки при строительстве ряда объектов генерации "Русгидро" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, "Русгидро" согласна с... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T00:22
2021-04-20T00:22
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила недостатки при строительстве ряда объектов генерации "Русгидро" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, "Русгидро" согласна с замечаниями ведомства, но отмечает, что реализация проектов, в частности, сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков.Счетная палата подвела итоги мониторинга реализации "Русгидро" приоритетных проектов ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока. В отчете по итогам проверки отмечается, что в настоящее время все запланированные объекты построены и введены в эксплуатацию. При этом указывается, что Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2 были запущены в 2016 и 2017 годах вместо запланированного изначально 2015 года, а Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань – в 2019 и 2020 годах вместо 2016 года.Одна из основных причин удорожания проекта - низкое качество первоначально разработанной проектно-сметной документации и необходимость ее корректировки, сообщается в отчете. Это повлекло изменение технических решений и проведение повторной госэкспертизы. Другая причина - перенос сроков строительства."ПАО "Русгидро" и Минэнерго России с выводами и замечаниями Счетной палаты согласились и отметили необходимость учета отмеченных недостатков при реализации подобных проектов в будущем", - добавляется в сообщении. Из отчета также следует, что "Русгидро" заплатила в федеральный бюджет пени за неисполнение обязательств по вводу в эксплуатацию объектов в плановые сроки в объеме 465,5 миллиона рублей."Реализация проектов сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков, ростом цен на работы, материалы и оборудование. При этом фактическая стоимость построенных объектов оказалась меньше стоимости, утверждённой государственной экспертизой. Все четыре инвестпроекта реализованы, и эти новые объекты генерации крайне важны для энергосистемы Дальнего Востока", - заявили журналистам в "Русгидро".В компании подтвердили, что в ходе строительства объектов "Русгидро" столкнулась с низким качеством первичного проектирования, изменением нормативно-правовой базы в части сейсмологического районирования территории, требований к системам безопасности объектов, импортозамещению. В результате, по всем объектам были произведены корректировки технических решений, проектно-сметной документации, а также повторная госэкспертиза.
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россия, счетная палата рф, экономика

Счетная палата выявила недостатки при постройке ряда ТЭС в ДФО

00:22 20.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенская ТЭЦ
Благовещенская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила недостатки при строительстве ряда объектов генерации "Русгидро" в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, "Русгидро" согласна с замечаниями ведомства, но отмечает, что реализация проектов, в частности, сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков.
Счетная палата подвела итоги мониторинга реализации "Русгидро" приоритетных проектов ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока. В отчете по итогам проверки отмечается, что в настоящее время все запланированные объекты построены и введены в эксплуатацию. При этом указывается, что Благовещенская ТЭЦ и Якутская ГРЭС-2 были запущены в 2016 и 2017 годах вместо запланированного изначально 2015 года, а Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань – в 2019 и 2020 годах вместо 2016 года.
"Всего на строительство четырех объектов энергетики "Русгидро" направило 102,8 миллиарда рублей, из которых почти половина (50,9 миллиарда рублей) - бюджетные инвестиции. При этом фактическая стоимость строительства выросла по сравнению с планируемой почти в 1,6 раза", - говорится в сообщении ведомства.
Одна из основных причин удорожания проекта - низкое качество первоначально разработанной проектно-сметной документации и необходимость ее корректировки, сообщается в отчете. Это повлекло изменение технических решений и проведение повторной госэкспертизы. Другая причина - перенос сроков строительства.
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"ПАО "Русгидро" и Минэнерго России с выводами и замечаниями Счетной палаты согласились и отметили необходимость учета отмеченных недостатков при реализации подобных проектов в будущем", - добавляется в сообщении. Из отчета также следует, что "Русгидро" заплатила в федеральный бюджет пени за неисполнение обязательств по вводу в эксплуатацию объектов в плановые сроки в объеме 465,5 миллиона рублей.
"Реализация проектов сопровождалась банкротством ключевых проектировщиков и подрядчиков, ростом цен на работы, материалы и оборудование. При этом фактическая стоимость построенных объектов оказалась меньше стоимости, утверждённой государственной экспертизой. Все четыре инвестпроекта реализованы, и эти новые объекты генерации крайне важны для энергосистемы Дальнего Востока", - заявили журналистам в "Русгидро".
В компании подтвердили, что в ходе строительства объектов "Русгидро" столкнулась с низким качеством первичного проектирования, изменением нормативно-правовой базы в части сейсмологического районирования территории, требований к системам безопасности объектов, импортозамещению. В результате, по всем объектам были произведены корректировки технических решений, проектно-сметной документации, а также повторная госэкспертиза.
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