https://ria.ru/20210420/tender-1729020422.html

Юрист оценил исключение "Росатома" тендера по АЭС "Дукованы"

Юрист оценил исключение "Росатома" тендера по АЭС "Дукованы"

Жан-Франсуа Белли, старший партнер базирующейся в Брюсселе юридической фирмы Van Bael & Bellis, заявил РИА Новости, что у "Росатома" немного шансов оспорить... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:50

2021-04-20T00:50

2021-04-20T00:50

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чехия

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Жан-Франсуа Белли, старший партнер базирующейся в Брюсселе юридической фирмы Van Bael & Bellis, заявил РИА Новости, что у "Росатома" немного шансов оспорить свое исключение Чехией из тендера по АЭС "Дукованы", и подчеркнул, что речь явно идет о политическом вопросе.Ранее чешский вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек заявил, что члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным."У "Росатома" не так много вариантов защитить себя после решения Чехии отстранить компанию от участия в тендере", - сказал юрист.По мнению собеседника агентства, юрисдикция ВТО здесь также очень ограничена, поскольку либерализация торговли пока "не очень далеко зашла" в том, что касается таких сфер, как энергетика и инфраструктура."Государства могут по соображениям безопасности принимать решения по исключению компаний из тендеров, и такое уже случалось, - добавил Белли. - Например, США и Великобритания сильно ограничили возможность китайского телекоммуникационного гиганта Huawei работать на эти государства".Кроме того, в прошлом году Великобритания запретила китайской компании Huawei создавать в стране сети 5G, напомнил собеседник агентства.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Чехию будут вынуждены покинуть 62 россиянина: 18 дипломатов и их семьи.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1729016669.html

https://ria.ru/20210419/rosatom-1729015120.html

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россия, чехия, в мире