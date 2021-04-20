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Третий "свидетель" по делу Ефремова не признал вину в суде
Третий "свидетель" по делу Ефремова не признал вину в суде
Свидетель по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Андрей Гаев не признал вину в даче ложных показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:43
2021-04-20T11:25
теван бадасян
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Свидетель по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Андрей Гаев не признал вину в даче ложных показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Вину не признаю. Показания буду давать после исследования доказательств", - ответил Гаев на вопрос судьи об отношении подсудимого к обвинению.В ходе заседания прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что показания Гаева противоречат всем собранным доказательствам по делу Ефремова.Ранее отказались признавать вину в суде двое других свидетелей, которым тоже вменяется дача заведомо ложных показаний. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе судебного заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
https://ria.ru/20210321/efremov-1602170198.html
https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html
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теван бадасян, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, москва, происшествия

Третий "свидетель" по делу Ефремова не признал вину в суде

10:43 20.04.2021 (обновлено: 11:25 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Свидетель по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова Андрей Гаев не признал вину в даче ложных показаний, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину не признаю. Показания буду давать после исследования доказательств", - ответил Гаев на вопрос судьи об отношении подсудимого к обвинению.
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкСвидетель Андрей Гаев в Пресненском суде города Москвы, где проходит рассмотрение дел свидетелей, давших показания на процессе о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Свидетель Андрей Гаев в Пресненском суде города Москвы, где проходит рассмотрение дел свидетелей, давших показания на процессе о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Свидетель Андрей Гаев в Пресненском суде города Москвы, где проходит рассмотрение дел свидетелей, давших показания на процессе о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
В ходе заседания прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что показания Гаева противоречат всем собранным доказательствам по делу Ефремова.
Ранее отказались признавать вину в суде двое других свидетелей, которым тоже вменяется дача заведомо ложных показаний. Им грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
В ходе судебного заседания слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".
Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".
Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.
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