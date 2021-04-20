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Суд отменил решение о компенсации новосибирскому экс-губернатору Юрченко
Суд отменил решение о компенсации новосибирскому экс-губернатору Юрченко
Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда о выплате компенсации в 5,8 миллиона рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:09
2021-04-20T10:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
новосибирский областной суд
василий юрченко
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда о выплате компенсации в 5,8 миллиона рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко за расходы на адвокатов, сообщил РИА Новости представитель суда.В декабре 2020 года Железнодорожный районный суд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко с Российской Федерации в лице Минфина в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы на юридическую помощь в 5,777 миллиона рублей. Постановление было обжаловано."Решение (нижестоящего суда - ред.) отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же районный суд", - сказала собеседница агентства.Как сообщалось ранее, в марте 2020 года Октябрьский райсуд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.Василий Юрченко занимал пост губернатора Новосибирской области с 2010 по 2014 годы. В марте 2014 года он лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем, в августе, о превышении полномочий.Позднее СК РФ возбудил второе уголовное дело о превышении должностных полномочий – по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в федеральной собственности, на котором располагался военный полигон, в категорию земель сельхозназначения. В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий. По первому же делу Центральный районный суд Новосибирска в октябре 2017 года приговорил экс-губернатора к трем годам условного заключения.
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство финансов рф (минфин россии), новосибирский областной суд, василий юрченко, новосибирск, новосибирская область, происшествия

Суд отменил решение о компенсации новосибирскому экс-губернатору Юрченко

10:09 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Василий Юрченко
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда о выплате компенсации в 5,8 миллиона рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко за расходы на адвокатов, сообщил РИА Новости представитель суда.
В декабре 2020 года Железнодорожный районный суд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко с Российской Федерации в лице Минфина в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы на юридическую помощь в 5,777 миллиона рублей. Постановление было обжаловано.
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"Решение (нижестоящего суда - ред.) отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же районный суд", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, в марте 2020 года Октябрьский райсуд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Василий Юрченко занимал пост губернатора Новосибирской области с 2010 по 2014 годы. В марте 2014 года он лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем, в августе, о превышении полномочий.
Позднее СК РФ возбудил второе уголовное дело о превышении должностных полномочий – по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в федеральной собственности, на котором располагался военный полигон, в категорию земель сельхозназначения. В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий. По первому же делу Центральный районный суд Новосибирска в октябре 2017 года приговорил экс-губернатора к трем годам условного заключения.
Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в Центральном районном суде Новосибирска во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Новосибирский областной судВасилий ЮрченкоНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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