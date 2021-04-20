Суд отменил решение о компенсации новосибирскому экс-губернатору Юрченко
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Василий Юрченко
НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда о выплате компенсации в 5,8 миллиона рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко за расходы на адвокатов, сообщил РИА Новости представитель суда.
В декабре 2020 года Железнодорожный районный суд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко с Российской Федерации в лице Минфина в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы на юридическую помощь в 5,777 миллиона рублей. Постановление было обжаловано.
"Решение (нижестоящего суда - ред.) отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же районный суд", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, в марте 2020 года Октябрьский райсуд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Василий Юрченко занимал пост губернатора Новосибирской области с 2010 по 2014 годы. В марте 2014 года он лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем, в августе, о превышении полномочий.
Позднее СК РФ возбудил второе уголовное дело о превышении должностных полномочий – по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в федеральной собственности, на котором располагался военный полигон, в категорию земель сельхозназначения. В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий. По первому же делу Центральный районный суд Новосибирска в октябре 2017 года приговорил экс-губернатора к трем годам условного заключения.
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