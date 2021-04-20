https://ria.ru/20210420/sud-1729045456.html

Суд отменил решение о компенсации новосибирскому экс-губернатору Юрченко

Суд отменил решение о компенсации новосибирскому экс-губернатору Юрченко

Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда о выплате компенсации в 5,8 миллиона рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:09

2021-04-20T10:09

2021-04-20T10:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

новосибирский областной суд

василий юрченко

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Новосибирский областной суд отменил решение нижестоящего суда о выплате компенсации в 5,8 миллиона рублей бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко за расходы на адвокатов, сообщил РИА Новости представитель суда.В декабре 2020 года Железнодорожный районный суд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко с Российской Федерации в лице Минфина в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы на юридическую помощь в 5,777 миллиона рублей. Постановление было обжаловано."Решение (нижестоящего суда - ред.) отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же районный суд", - сказала собеседница агентства.Как сообщалось ранее, в марте 2020 года Октябрьский райсуд Новосибирска взыскал в пользу Юрченко 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.Василий Юрченко занимал пост губернатора Новосибирской области с 2010 по 2014 годы. В марте 2014 года он лишился своего поста "в связи с утратой доверия", а в мае следователи возбудили в отношении него уголовное дело сначала о халатности (его впоследствии отменили), а затем, в августе, о превышении полномочий.Позднее СК РФ возбудил второе уголовное дело о превышении должностных полномочий – по версии следствия, в мае 2012 года Юрченко подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в федеральной собственности, на котором располагался военный полигон, в категорию земель сельхозназначения. В феврале 2017 года стало известно, что следователи закрыли за отсутствием состава преступления второе уголовное дело о превышении должностных полномочий. По первому же делу Центральный районный суд Новосибирска в октябре 2017 года приговорил экс-губернатора к трем годам условного заключения.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20200130/1564063591.html

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