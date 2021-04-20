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Глава Приамурья проинспектировал строительство путепровода в Свободном
Глава Приамурья проинспектировал строительство путепровода в Свободном
Строители приступили к основному этапу надвижки пролетного строения нового путепровода в городе Свободном, возводимого вместо рухнувшего в 2019 году, ход работ... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:12
2021-04-20T13:12
россия
василий орлов (губернатор)
марат хуснуллин
амурская область
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр – РИА Новости. Строители приступили к основному этапу надвижки пролетного строения нового путепровода в городе Свободном, возводимого вместо рухнувшего в 2019 году, ход работ оценил губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает правительство региона.Старый путепровод через Транссиб обрушился в Свободном 9 октября 2018 года, два пролета виадука, соединяющего части третьего по величине города Приамурья, обрушились на полотно Забайкальской железной дороги. Строительство нового путепровода в сентябре 2020 года начала компания "УСК "Мост", которая возводила мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур и сейчас возводит мост через реку Зея.Стоимость нового автодорожного путепровода в Свободном – более 1 миллиарда рублей, объект пересекает 9 железнодорожных путей и обеспечивает основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью."Мостовики перешли к следующему этапу работ на путепроводе в Свободном, объект уже обретает вид. Строительство сооружения – в зоне пристального внимания. Совсем недавно мы были там вместе с (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО) Юрием Петровичем Трутневым. Город ждёт этот путепровод… после обрушения виадука в октябре 2018 года движение серьезно затруднено. Удалось найти финансирование, крупный надёжный подрядчик УСК МОСТ ведёт работу в графике", - сообщил Орлов, его цитирует правительство региона.Конструкции пролетного строения собираются на стапеле и с использованием гидравлического оборудования поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры. Суммарный вес надвигаемой конструкции – около 600 тонн, длина – 112 метров, включая 30-метровый аванбек."Работы по возведению путепровода идут в графике, после завершения всех этапов надвижки мы приступим к гидроизоляции пролетного строения, установке деформационных швов, монтажу барьерного ограждения", - сказал гендиректор ООО "СК Мостотрест" Виктор Мартыненко, его слова также приводятся в сообщении.Протяженность нового путепровода – 174 метра, его основой станут четыре железобетонные опоры. Пролетное строение, в отличие от старого железобетонного, будет выполнено из атмосферостойкой стали, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации. Строительство путепровода постоянно контролирует губернатор Приамурья."У нас есть потребность стройки таких объектов ещё в нескольких населенных пунктах. В частности, в Новобурейском мы сможем приступить к работам уже в этом году, если нам подтвердят федеральную помощь. Этот вопрос мы также обсуждали с Юрием Петровичем (Трутневым) и с Маратом Хуснуллиным, зампредом правительства России, который был у нас этой весной. Мы готовим необходимые документы", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20210419/proety-1728924550.html
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россия, василий орлов (губернатор), марат хуснуллин, амурская область, экономика

Глава Приамурья проинспектировал строительство путепровода в Свободном

13:12 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр – РИА Новости. Строители приступили к основному этапу надвижки пролетного строения нового путепровода в городе Свободном, возводимого вместо рухнувшего в 2019 году, ход работ оценил губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает правительство региона.
Старый путепровод через Транссиб обрушился в Свободном 9 октября 2018 года, два пролета виадука, соединяющего части третьего по величине города Приамурья, обрушились на полотно Забайкальской железной дороги. Строительство нового путепровода в сентябре 2020 года начала компания "УСК "Мост", которая возводила мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур и сейчас возводит мост через реку Зея.
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Стоимость нового автодорожного путепровода в Свободном – более 1 миллиарда рублей, объект пересекает 9 железнодорожных путей и обеспечивает основной трафик городского движения между Залинейным районом Свободного, где развивается промышленность, и его центральной частью.
"Мостовики перешли к следующему этапу работ на путепроводе в Свободном, объект уже обретает вид. Строительство сооружения – в зоне пристального внимания. Совсем недавно мы были там вместе с (вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО) Юрием Петровичем Трутневым. Город ждёт этот путепровод… после обрушения виадука в октябре 2018 года движение серьезно затруднено. Удалось найти финансирование, крупный надёжный подрядчик УСК МОСТ ведёт работу в графике", - сообщил Орлов, его цитирует правительство региона.
Конструкции пролетного строения собираются на стапеле и с использованием гидравлического оборудования поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры. Суммарный вес надвигаемой конструкции – около 600 тонн, длина – 112 метров, включая 30-метровый аванбек.
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"Работы по возведению путепровода идут в графике, после завершения всех этапов надвижки мы приступим к гидроизоляции пролетного строения, установке деформационных швов, монтажу барьерного ограждения", - сказал гендиректор ООО "СК Мостотрест" Виктор Мартыненко, его слова также приводятся в сообщении.
Протяженность нового путепровода – 174 метра, его основой станут четыре железобетонные опоры. Пролетное строение, в отличие от старого железобетонного, будет выполнено из атмосферостойкой стали, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации. Строительство путепровода постоянно контролирует губернатор Приамурья.
"У нас есть потребность стройки таких объектов ещё в нескольких населенных пунктах. В частности, в Новобурейском мы сможем приступить к работам уже в этом году, если нам подтвердят федеральную помощь. Этот вопрос мы также обсуждали с Юрием Петровичем (Трутневым) и с Маратом Хуснуллиным, зампредом правительства России, который был у нас этой весной. Мы готовим необходимые документы", - сказал Орлов.
 
РоссияВасилий Орлов (губернатор)Марат ХуснуллинАмурская областьЭкономика
 
 
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