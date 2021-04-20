https://ria.ru/20210420/stavka-1729026649.html

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

Аналитики не исключили роста ключевой ставки в России до 5% уже в пятницу

Банк России в пятницу, 23 апреля, из-за роста геополитической напряженности и по-прежнему нестабильной ситуации с инфляцией повысит ключевую ставку второй раз... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T05:06

2021-04-20T05:06

2021-04-20T05:06

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу, 23 апреля, из-за роста геополитической напряженности и по-прежнему нестабильной ситуации с инфляцией повысит ключевую ставку второй раз подряд, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Загадкой остается размер нового шага - он может составить 0,25 или 0,5 процентного пункта.ЦБ весь прошлый год боролся за здоровье российской экономики после нанесенного ей пандемией коронавируса вреда, впервые применив свою главную "пилюлю" - стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже летом регулятор снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу. По данным Росстата, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает цель регулятора: в марте она ускорилась до 5,8% с февральских 5,7%.Такой инфляционный фон заставил регулятора на заседании в марте повысить ключевую ставку впервые с конца 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Банк России также ужесточил сигнал по своей дальнейшей монетарной политике, допустив новый шаг вверх уже на ближайших заседаниях. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что повышение ставки до нейтрального уровня в 5% в текущем году может не понадобиться.Граница нейтральностиОсновными факторами, говорящими в пользу роста ключевой ставки, в настоящее время являются повышенная инфляция, рост геополитических рисков, восстановление экономики и ожидаемое инвестирование в инфраструктурные проекты из национальной "кубышки", отмечают эксперты.Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко также называет вероятным рост ставки до нижнего диапазона нейтрального уровня - 5% годовых. Видят высокую вероятность такого развития событий и аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. По прогнозу экспертов, годовая инфляция в России в последующие месяцы начнет замедляться и приблизится к 4% в конце года, поэтому текущий, достаточно высокий рост потребительских цен, может создавать хороший момент для более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.При этом после повышения ключевой ставки в апреле Банк России возьмет паузу до сентября, чему будет способствовать сезонное снижение инфляции в летний период, ожидает Гришунин.Традиционный шагВ то же время ряд аналитиков уверен, что Банк России на заседании в апреле воспользуется традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и поднимет ставку до 4,75% годовых. Так, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев отмечает, что в пользу такого решения говорит замедление годовой инфляции в апреле, а также то, что геополитическая повестка не привела к резкому росту риск-премии.Поддерживает такое мнение и управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. "Запрет на приобретение российского госдолга на первичном рынке инвесторами из США не окажет существенного влияния на решение ЦБ по ставке, поскольку доля таких инвесторов в общем объеме продаж российского госдолга сравнительно невелика, и сохраняется возможность для приобретения российских госбумаг на вторичном рынке", - говорит он.Помимо "традиционных" проинфляционных факторов в России в настоящее время играют за инфляцию и эпидемиологическая обстановка. С одной стороны, недавно были закрыты границы с Турцией, что приведет к росту расходов внутри страны на отечественных курортах, указывает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Одновременно в стране улучшается ситуация с коронавирусом, что будет способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности."С учетом усиления инфляции в марте и последних заявлений представителей ЦБ, наиболее вероятным представляется сценарий повышения ставки на 25 или 50 б.п. За большее повышение ставки одним ударом говорит прошлый опыт – тогда можно будет ожидать долгого перерыва в повышении ставки, особенно если инфляция резко пойдет на спад. В случае повышения на 25 б.п., стоит ожидать довольно быстрого второго раунда в июне или июле", - подытожил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

https://ria.ru/20210407/reshetnikov-nazval-eksport-osnovnym-faktorom-inflyatsii-v-rossii-1727180490.html

https://ria.ru/20210328/investitsii-1603169195.html

https://ria.ru/20210301/inflyatsiya-1599367104.html

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика