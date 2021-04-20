https://ria.ru/20210420/sputnik-1729143046.html

Непал одобрил применение вакцины "Спутник V"

Непал одобрил применение вакцины "Спутник V"

Отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:34

2021-04-20T17:34

2021-04-20T17:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 апр - РИА Новости. Отдел управления лекарственными средствами министерства здравоохранения Непала дал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Это уведомление всех заинтересованных лиц о том, что было выдано условное разрешение на экстренное использование комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для предотвращения коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 ("Спутник V"), производимой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи производственным подразделением АО "Генериум", - говорится в заявлении регулятора в сфере лекарств Непала.Управление отметило, что российская вакцина доступна для проведения вакцинации людей старше 18 лет.Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.В апреле Непал получил 100 тысяч доз вакцины от коронавируса из Индии и 348 тысяч доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Согласно последним данным минздрава страны, в Непале зарегистрированы свыше 287,5 тысяч случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 257,8 тысячи человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний чуть более 3 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/vaktsina-1729066831.html

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