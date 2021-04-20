Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/soglashenie-1729165345.html
Комитет Госдумы поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
Комитет Госдумы поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
Комитет ГД по международным делам поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами, вопрос планируется вынести на рассмотрение палаты 11 мая, следует... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:31
2021-04-20T19:31
россия
госдума рф
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комитет ГД по международным делам поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами, вопрос планируется вынести на рассмотрение палаты 11 мая, следует из заключения комитета, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента во вторник."Комитет Государственной думы по международным делам считает, что в данных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам Российской Федерации. В связи с изложенным комитет по международным делам рекомендует Государственной думе принять закон "О денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество", - говорится в заключении комитета.Согласно информации в электронной базе ГД, предлагаемая дата рассмотрения проекта палатой - 11 мая.Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в ГД внесло правительство РФ. "В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года", - указывается в пояснительной записке к документу.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 15,04 миллиарда), в виде процентов - 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога - 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 8,1 миллиарда), в виде процентов - 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога - 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 12,5 миллиона).
https://ria.ru/20210414/soglashenie-1728172862.html
https://ria.ru/20210413/nalogi-1728135990.html
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, нидерланды, в мире

Комитет Госдумы поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

19:31 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комитет ГД по международным делам поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами, вопрос планируется вынести на рассмотрение палаты 11 мая, следует из заключения комитета, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента во вторник.
"Комитет Государственной думы по международным делам считает, что в данных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам Российской Федерации. В связи с изложенным комитет по международным делам рекомендует Государственной думе принять закон "О денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество", - говорится в заключении комитета.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 05:20
Эксперт оценила результат денонсации налогового соглашения с Нидерландами
Согласно информации в электронной базе ГД, предлагаемая дата рассмотрения проекта палатой - 11 мая.
Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в ГД внесло правительство РФ. "В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года", - указывается в пояснительной записке к документу.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).
Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 18:41
В Минфине озвучили позицию по налоговому соглашению с Нидерландами
Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 15,04 миллиарда), в виде процентов - 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога - 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 8,1 миллиарда), в виде процентов - 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога - 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 12,5 миллиона).
 
РоссияГосдума РФНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния