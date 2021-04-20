https://ria.ru/20210420/soglashenie-1729165345.html

Комитет Госдумы поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Комитет Госдумы поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами

Комитет ГД по международным делам поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами, вопрос планируется вынести на рассмотрение палаты 11 мая, следует... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:31

2021-04-20T19:31

2021-04-20T19:31

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комитет ГД по международным делам поддержал денонсацию налогового соглашения с Нидерландами, вопрос планируется вынести на рассмотрение палаты 11 мая, следует из заключения комитета, опубликованного в электронной базе нижней палаты парламента во вторник."Комитет Государственной думы по международным делам считает, что в данных экономических условиях сохранение двустороннего российско-нидерландского сотрудничества в налоговой сфере без внесения соответствующих изменений противоречит интересам Российской Федерации. В связи с изложенным комитет по международным делам рекомендует Государственной думе принять закон "О денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество", - говорится в заключении комитета.Согласно информации в электронной базе ГД, предлагаемая дата рассмотрения проекта палатой - 11 мая.Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами в ГД внесло правительство РФ. "В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года", - указывается в пояснительной записке к документу.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).Минфин России ранее сообщал, что провел несколько раундов переговоров с коллегами из Нидерландов, однако они не увенчались успехом. Как отмечало министерство, подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем выплат из РФ в Нидерланды составил за 2017 год в виде дивидендов 271,9 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 15,04 миллиарда), в виде процентов - 185,3 миллиарда (сумма удержанного налога - 52,4 миллиона рублей). За 2018 год объем выплат в виде дивидендов составлял 296,1 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 8,1 миллиарда), в виде процентов - 116,8 миллиарда (сумма удержанного налога - 57,4 миллиона), за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 миллиарда (сумма удержанного налога - 9,4 миллиарда), в виде процентов - 157,06 миллиарда рублей (сумма удержанного налога - 12,5 миллиона).

https://ria.ru/20210414/soglashenie-1728172862.html

https://ria.ru/20210413/nalogi-1728135990.html

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россия, госдума рф, нидерланды, в мире