В СЖР отреагировали на призывы бороться с российскими СМИ на Украине
16:57 20.04.2021 (обновлено: 22:46 20.04.2021)
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Борьба с российскими СМИ на Украине является благодатной почвой для лоббирования определенных интересов, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что российские СМИ сохраняют большое присутствие на Украине через различные платформы и с этим надо бороться.
"Как только где-то кто-то высокопоставленный начинает заявлять, что необходимо бороться с российскими СМИ, с российским влиянием, с российскими журналистами или с российской культурой, это означает одно - этот кто-то где-то хочет что-то монополизировать, либо что-то захватить, либо что-то банально украсть", - сказал Шафир.
По словам Шафира, когда медиамагнат, владелец украинских телеканалов, который совмещает эту деятельность с постом министра культуры и информационной политики Украины, говорит о борьбе с российскими СМИ, это показывает, что "он преследует какие-то свои собственные интересы, которые красиво прикрываются какими-то мифическими лозунгами о борьбе с каким-то там российским влиянием".
Шафир добавил, что вытеснение и запрещение российских СМИ на Украине - это хорошая почва, чтобы информационное пространство заняли собственные СМИ Ткаченко или его украинских коллег.
"Вот, собственно говоря, и все. А прикрывать это все уже с успехом, или, как они, с большим или меньшим успехом, этом можно десятилетиями. Вот борьба с российским СМИ, с российскими журналистам - это такая благодатная почва, под нее можно прикрыть все что угодно", - резюмировал секретарь СЖР.
Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом, либо под санкциями. В марте президент продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".
Ранее Киев ввел санкции против ряда граждан РФ и российских компаний. Среди прочего в санкционный список попали российские СМИ. В частности, МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский был арестован, а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".