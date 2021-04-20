https://ria.ru/20210420/smi-1729133326.html

В СЖР отреагировали на призывы бороться с российскими СМИ на Украине

В СЖР отреагировали на призывы бороться с российскими СМИ на Украине

Борьба с российскими СМИ на Украине является благодатной почвой для лоббирования определенных интересов, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:57

2021-04-20T16:57

2021-04-20T22:46

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россия

кирилл вышинский

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Борьба с российскими СМИ на Украине является благодатной почвой для лоббирования определенных интересов, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что российские СМИ сохраняют большое присутствие на Украине через различные платформы и с этим надо бороться.По словам Шафира, когда медиамагнат, владелец украинских телеканалов, который совмещает эту деятельность с постом министра культуры и информационной политики Украины, говорит о борьбе с российскими СМИ, это показывает, что "он преследует какие-то свои собственные интересы, которые красиво прикрываются какими-то мифическими лозунгами о борьбе с каким-то там российским влиянием".Шафир добавил, что вытеснение и запрещение российских СМИ на Украине - это хорошая почва, чтобы информационное пространство заняли собственные СМИ Ткаченко или его украинских коллег."Вот, собственно говоря, и все. А прикрывать это все уже с успехом, или, как они, с большим или меньшим успехом, этом можно десятилетиями. Вот борьба с российским СМИ, с российскими журналистам - это такая благодатная почва, под нее можно прикрыть все что угодно", - резюмировал секретарь СЖР.Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом, либо под санкциями. В марте президент продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".Ранее Киев ввел санкции против ряда граждан РФ и российских компаний. Среди прочего в санкционный список попали российские СМИ. В частности, МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский был арестован, а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше радио".

https://ria.ru/20210416/akkreditatsiya-1728633542.html

https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728280796.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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