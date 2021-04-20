https://ria.ru/20210420/smert-1729059026.html

В России за сутки умерли 379 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 379 человек с COVID-19

За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время - 106 307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:23

2021-04-20T11:23

2021-04-20T11:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

свердловская область

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время - 106 307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 379 смертей... За весь период по России умерло 106 307 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге - 35, в Подмосковье и Свердловской области - по 16.

москва

свердловская область

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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