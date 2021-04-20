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В России за сутки умерли 379 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 379 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время - 106 307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:23
2021-04-20T11:23
2021-04-20T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
свердловская область
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 379 смертей с COVID-19, за все время - 106 307, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 379 смертей... За весь период по России умерло 106 307 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге - 35, в Подмосковье и Свердловской области - по 16.
москва
свердловская область
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, свердловская область, московская область (подмосковье), санкт-петербург