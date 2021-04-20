https://ria.ru/20210420/smartfon-1729023752.html
Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал "тормозить", следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они, как РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T02:21
2021-04-20T02:21
2021-04-20T02:31
александр тимофеев
россия
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Прежде чем заниматься серьезным ремонтом смартфона, который начал "тормозить", следует просмотреть, что лишнее в нем есть и убрать ненужные приложения. Они, как и история "серфинга" в интернете, занимают место, снижая тем самым скорость работы системы, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.По его словам, это могут быть файлы в загрузках или в кэше. "Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", - указал эксперт. Он напомнил, что разработчики ПО ориентируются на топовые модели, а остальные становятся еще более медленными, особенно по мере выхода новинок. Некоторые приложения после однократного запуска могут работать в фоновом режиме, что также замедляет работу устройства.Лучше всего чистить смартфон вручную – специальные программы очистки могут принести вирус. Если простые меры не помогли, остается сбросить память до заводских настроек, заключил Тимофеев.
https://ria.ru/20210416/pochinka-1728505073.html
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александр тимофеев, россия, рэу имени г. в. плеханова, технологии