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СК задержал главу сельсовета в Башкирии после нападения собак на ребенка
СК задержал главу сельсовета в Башкирии после нападения собак на ребенка
Следственные органы Башкирии задержали главу сельсовета, который обвиняется в халатности после нападения стаи собак на ребёнка, сообщает следственное управление РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:25
2021-04-20T10:25
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
учалинский район
происшествия
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УФА, 20 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали главу сельсовета, который обвиняется в халатности после нападения стаи собак на ребёнка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 14 апреля в селе Сафарово Учалинского района стая бродячих собак загрызла 4-летнего ребёнка, катавшегося на велосипеде на улице без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело о халатности."В Учалинском районе по обвинению в халатности, повлекшей смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак, задержан глава Сафаровского сельсовета. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении СУСК.По версии следствия, глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям, он, проигнорировав неоднократные обращения населения с жалобами на бездомных собак в селе, оставил их без рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в мэрию района."В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъята необходимая документация в администрации района и сельсовета, допрашиваются работники и жители села", - добавляет следственное управление.
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республика башкортостан
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), учалинский район, происшествия

СК задержал главу сельсовета в Башкирии после нападения собак на ребенка

10:25 20.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : СК РФ
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УФА, 20 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали главу сельсовета, который обвиняется в халатности после нападения стаи собак на ребёнка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 14 апреля в селе Сафарово Учалинского района стая бродячих собак загрызла 4-летнего ребёнка, катавшегося на велосипеде на улице без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело о халатности.
"В Учалинском районе по обвинению в халатности, повлекшей смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак, задержан глава Сафаровского сельсовета. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям, он, проигнорировав неоднократные обращения населения с жалобами на бездомных собак в селе, оставил их без рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в мэрию района.
"В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъята необходимая документация в администрации района и сельсовета, допрашиваются работники и жители села", - добавляет следственное управление.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 01:29
Мать растерзанного собаками ребенка рассказала о трагедии
 
Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Учалинский районПроисшествия
 
 
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