https://ria.ru/20210420/sk-1729047276.html

СК задержал главу сельсовета в Башкирии после нападения собак на ребенка

СК задержал главу сельсовета в Башкирии после нападения собак на ребенка

Следственные органы Башкирии задержали главу сельсовета, который обвиняется в халатности после нападения стаи собак на ребёнка, сообщает следственное управление РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:25

2021-04-20T10:25

2021-04-20T10:25

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

учалинский район

происшествия

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УФА, 20 апр - РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали главу сельсовета, который обвиняется в халатности после нападения стаи собак на ребёнка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что 14 апреля в селе Сафарово Учалинского района стая бродячих собак загрызла 4-летнего ребёнка, катавшегося на велосипеде на улице без присмотра взрослых. Было возбуждено уголовное дело о халатности."В Учалинском районе по обвинению в халатности, повлекшей смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак, задержан глава Сафаровского сельсовета. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении СУСК.По версии следствия, глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям, он, проигнорировав неоднократные обращения населения с жалобами на бездомных собак в селе, оставил их без рассмотрения и не обратился с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в мэрию района."В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Изъята необходимая документация в администрации района и сельсовета, допрашиваются работники и жители села", - добавляет следственное управление.

https://ria.ru/20210418/tragediya-1728772072.html

республика башкортостан

учалинский район

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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), учалинский район, происшествия