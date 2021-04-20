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Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников
Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составит от 5 до 30... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:34
2021-04-20T14:34
авто
вячеслав володин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.Согласно закону, устанавливается административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей младше 16 лет не оплативших проезд, если проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – в виде штрафа: для водителя – в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.Кроме того, до 5 тысяч рублей увеличен штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
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авто, вячеслав володин, владимир путин, общество

Путин подписал закон о штрафе за высадку детей-безбилетников

14:34 20.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковАвтобус в Москве
Автобус в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта, штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Согласно закону, устанавливается административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей младше 16 лет не оплативших проезд, если проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – в виде штрафа: для водителя – в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.
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Кроме того, до 5 тысяч рублей увеличен штраф за нарушение правил пересечения железнодорожных путей транспортными средствами.
Седьмого марта в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
 
АвтоВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
 
 
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