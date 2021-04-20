https://ria.ru/20210420/serfer-1729033567.html
Серфер рассказал, как спасся от тюленей на Курилах
Серфер рассказал, как спасся от тюленей на Курилах
Российский серфингист Сергей Расшиваев рассказал, что столкнулся у курильского острова Итуруп со стаей сивучей, которые не давали ему выплыть на берег. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:44
2021-04-20T08:44
2021-04-20T10:02
россия
итуруп
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. Российский серфингист Сергей Расшиваев рассказал, что столкнулся у курильского острова Итуруп со стаей сивучей, которые не давали ему выплыть на берег.Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Размеры самцов достигают 3,5 метра, а их масса — до тысячи килограммов. Вид занесен в Красную книгу Сахалинской области и России.В Instagram серфер рассказал, что во время выхода в море заметил коричневое бревно. "Через несколько секунд я уже на месте — и вижу, что бревен много, только они живые. Не успеваю понять, что это или кто, но уже слышу громкое рычание. Из воды, стараясь максимально вылезти, показывается вожак. Это сивучи", — рассказал спортсмен.По его словам, после из воды показалось уже десять голов — и все с рычанием поплыли на него. "Попытался уплыть подальше, не дают проплыть. Повернул обратно в сторону течения, снова меня обошли и гонят обратно", — добавил серфер.Чтобы уплыть от сивучей, ему пришлось повернуть в океан. При этом он старался не смотреть на животных — по словам Расшиваева, наибольшую агрессию у тюленей вызывал именно пристальный взгляд. Спустя 20 минут безостановочной гребли ему удалось добраться до берега.
https://rsport.ria.ru/20210321/surfing-1602207606.html
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россия, итуруп, сахалинская область
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости.
Российский серфингист Сергей Расшиваев рассказал, что столкнулся у курильского острова Итуруп
со стаей сивучей, которые не давали ему выплыть на берег.
Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Размеры самцов достигают 3,5 метра, а их масса — до тысячи килограммов. Вид занесен в Красную книгу Сахалинской области
и России
.
В Instagram серфер рассказал, что во время выхода в море заметил коричневое бревно.
"Через несколько секунд я уже на месте — и вижу, что бревен много, только они живые. Не успеваю понять, что это или кто, но уже слышу громкое рычание. Из воды, стараясь максимально вылезти, показывается вожак. Это сивучи", — рассказал спортсмен.
По его словам, после из воды показалось уже десять голов — и все с рычанием поплыли на него.
"Попытался уплыть подальше, не дают проплыть. Повернул обратно в сторону течения, снова меня обошли и гонят обратно", — добавил серфер.
Чтобы уплыть от сивучей, ему пришлось повернуть в океан. При этом он старался не смотреть на животных — по словам Расшиваева, наибольшую агрессию у тюленей вызывал именно пристальный взгляд. Спустя 20 минут безостановочной гребли ему удалось добраться до берега.