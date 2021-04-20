https://ria.ru/20210420/sanktsii-1729122420.html
Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России
Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:03
2021-04-20T16:03
2021-04-20T16:09
россия
дмитрий кулеба
мид украины
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к введению секторальных санкций против России со стороны партнеров.Онлайн конференция глав МИД ЕС состоялась 19 апреля, Кулеба выступил на ней по видеосвязи."Я не ощутил достаточного согласованного аппетита (с их стороны) к секторальным санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении - персональные санкции (в отношении РФ) делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе брифинга.
https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, в мире