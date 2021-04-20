https://ria.ru/20210420/sanktsii-1729122420.html

Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России

Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:03

2021-04-20T16:03

2021-04-20T16:09

россия

дмитрий кулеба

мид украины

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к введению секторальных санкций против России со стороны партнеров.Онлайн конференция глав МИД ЕС состоялась 19 апреля, Кулеба выступил на ней по видеосвязи."Я не ощутил достаточного согласованного аппетита (с их стороны) к секторальным санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении - персональные санкции (в отношении РФ) делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе брифинга.

https://ria.ru/20210420/ukraina-1728975895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, в мире