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Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России
Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:03
2021-04-20T16:09
россия
дмитрий кулеба
мид украины
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к введению секторальных санкций против России со стороны партнеров.Онлайн конференция глав МИД ЕС состоялась 19 апреля, Кулеба выступил на ней по видеосвязи."Я не ощутил достаточного согласованного аппетита (с их стороны) к секторальным санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении - персональные санкции (в отношении РФ) делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе брифинга.
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, в мире

Киев заявил об отсутствии у ЕС "аппетита" к санкциям против России

16:03 20.04.2021 (обновлено: 16:09 20.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время своего выступления на онлайн-совещании глав МИД Евросоюза пока не ощутил достаточного "общего аппетита" к введению секторальных санкций против России со стороны партнеров.
Онлайн конференция глав МИД ЕС состоялась 19 апреля, Кулеба выступил на ней по видеосвязи.
"Я не ощутил достаточного согласованного аппетита (с их стороны) к секторальным санкциям. Возможно, причина в том, что министры слушали меня по видеосвязи. Если бы я находился в комнате, если бы встреча проводилась очно, то я бы почувствовал возможный аппетит лучше. Но я хотел, чтобы они поняли, и я отразил это в своем выступлении - персональные санкции (в отношении РФ) делают свою работу, но они не помогают "демотивировать" Россию от дальнейших агрессивных действий", - заявил Кулеба в ходе брифинга.
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