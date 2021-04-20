https://ria.ru/20210420/sallivan-1729116223.html

Госдеп подтвердил, что Салливан поедет в США в течение недели

Госдеп подтвердил, что Салливан поедет в США в течение недели

Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, вернется в Москву в течение "последующих недель". РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:26

2021-04-20T15:26

2021-04-20T15:28

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, вернется в Москву в течение "последующих недель"."Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, когда он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока. Он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал представитель госдепартамента.Ранее МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/posol-1729065504.html

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россия, джон салливан, москва, сша, в мире