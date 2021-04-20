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Госдеп подтвердил, что Салливан поедет в США в течение недели
Госдеп подтвердил, что Салливан поедет в США в течение недели
Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, вернется в Москву в течение "последующих недель". РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:26
2021-04-20T15:28
россия
джон салливан
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, вернется в Москву в течение "последующих недель"."Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, когда он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока. Он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал представитель госдепартамента.Ранее МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.
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россия, джон салливан, москва, сша, в мире

Госдеп подтвердил, что Салливан поедет в США в течение недели

15:26 20.04.2021 (обновлено: 15:28 20.04.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что посол США в России Джон Салливан поедет в США на этой неделе, вернется в Москву в течение "последующих недель".
"Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, когда он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока. Он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал представитель госдепартамента.
Ранее МИД РФ предложил Салливану поехать в США на консультации.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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