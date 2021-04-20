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Ученый объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Средиземном море
Ученый объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Средиземном море
Ядовитая рыба-шар (фугу) стала постоянным обитателем Средиземного моря из-за глобального потепления, для человека встреча с ней не несет угрозы, однако... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:57
2021-04-20T17:01
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости, Алена Палажченко. Ядовитая рыба-шар (фугу) стала постоянным обитателем Средиземного моря из-за глобального потепления, для человека встреча с ней не несет угрозы, однако употреблять ее в пищу опасно для жизни, заявил РИА Новости турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, - одна из самых ядовитых морских рыб. Однако ежегодно тысячи людей употребляют ее в пищу в Японии и Корее, где ее готовят по определенным правилам. Однако нарушения этих правил нередко приводят к смертельным исходам. Ареал обитания иглобрюха - теплые воды Индийского и Тихого океанов.Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти 54-летнего капитана Мустафы Алака, который стал в Турции очередной жертвой употребления в пищу рыбы фугу, всего по этой причине в 2020 году в стране умерли девять человек."Я бы не сказал, что в последнее время наблюдается какое-то нашествие ядовитых рыб фугу, которым пугают туристов и местных жителей. Эта рыба уже около 30 лет живёт в Средиземном море, она дошла до Италии, Испании. Возможно, её стали чаще ловить и пытаться съесть, а этого делать нельзя – она ядовитая. Но на этом её опасность для человека заканчивается", - сказал собеседник агентства.По его словам, хотя фугу живет рядом с берегом, любит заливы и уютные ниши, она никогда не нападает на человека."Мифы об этой рыбе питают ненужный страх и отвращают людей от купания в море. Между тем в истории ихтиологии известны лишь два случая нападения фугу на человека, то есть цифра ничтожна. Главное – этих рыб ни в коем случае нельзя есть. Фугу нельзя трогать, потому что, будучи хищником, она может укусить", - отметил Айяс.Фугу мешает миграции других видов рыб, на некоторых из них нападает и представляет опасность для них, сказал ученый."Но это естественный процесс, любой вид рыб может быть опасным для другого вида. Сейчас рыба фугу нашла свою нишу в Средиземном море, климатические условия благоприятствуют их присутствию здесь. Это уже местный вид, он больше никуда не уйдёт и остаётся в этом регионе. Средиземное море примерно в течение тысячи лет окончательно превратится в тропическое", - сказал Айяс.Будут появляться новые виды рыб, ранее не свойственные этому морю, баланс еще будет не раз меняться, это естественный процесс, добавил ихтиолог."Люди склонны оценивать морских обитателей со своей позиции – корыстной и экономически обоснованной: если мы используем рыб в пищу, то ничего против них не имеем, они для нас "хорошие". А кого не едим, и кто мешает нашему промыслу, тех мы записываем в "плохие" и вредные, начинаем бороться с ними. Но для меня как для ученого такой подход кажется не слишком справедливым по отношению к животному миру и нашим средиземноморским рыбам", - добавил Айяс.
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туризм, новости - туризм, япония, италия, испания, в мире

Ученый объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

16:57 20.04.2021 (обновлено: 17:01 20.04.2021)
 
© Flickr / .::elektronaut::.Фугу
Фугу - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Flickr / .::elektronaut::.
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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости, Алена Палажченко. Ядовитая рыба-шар (фугу) стала постоянным обитателем Средиземного моря из-за глобального потепления, для человека встреча с ней не несет угрозы, однако употреблять ее в пищу опасно для жизни, заявил РИА Новости турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.
Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, - одна из самых ядовитых морских рыб. Однако ежегодно тысячи людей употребляют ее в пищу в Японии и Корее, где ее готовят по определенным правилам. Однако нарушения этих правил нередко приводят к смертельным исходам. Ареал обитания иглобрюха - теплые воды Индийского и Тихого океанов.
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Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти 54-летнего капитана Мустафы Алака, который стал в Турции очередной жертвой употребления в пищу рыбы фугу, всего по этой причине в 2020 году в стране умерли девять человек.
"Я бы не сказал, что в последнее время наблюдается какое-то нашествие ядовитых рыб фугу, которым пугают туристов и местных жителей. Эта рыба уже около 30 лет живёт в Средиземном море, она дошла до Италии, Испании. Возможно, её стали чаще ловить и пытаться съесть, а этого делать нельзя – она ядовитая. Но на этом её опасность для человека заканчивается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, хотя фугу живет рядом с берегом, любит заливы и уютные ниши, она никогда не нападает на человека.
"Мифы об этой рыбе питают ненужный страх и отвращают людей от купания в море. Между тем в истории ихтиологии известны лишь два случая нападения фугу на человека, то есть цифра ничтожна. Главное – этих рыб ни в коем случае нельзя есть. Фугу нельзя трогать, потому что, будучи хищником, она может укусить", - отметил Айяс.
Фугу мешает миграции других видов рыб, на некоторых из них нападает и представляет опасность для них, сказал ученый.
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"Но это естественный процесс, любой вид рыб может быть опасным для другого вида. Сейчас рыба фугу нашла свою нишу в Средиземном море, климатические условия благоприятствуют их присутствию здесь. Это уже местный вид, он больше никуда не уйдёт и остаётся в этом регионе. Средиземное море примерно в течение тысячи лет окончательно превратится в тропическое", - сказал Айяс.
Будут появляться новые виды рыб, ранее не свойственные этому морю, баланс еще будет не раз меняться, это естественный процесс, добавил ихтиолог.
"Люди склонны оценивать морских обитателей со своей позиции – корыстной и экономически обоснованной: если мы используем рыб в пищу, то ничего против них не имеем, они для нас "хорошие". А кого не едим, и кто мешает нашему промыслу, тех мы записываем в "плохие" и вредные, начинаем бороться с ними. Но для меня как для ученого такой подход кажется не слишком справедливым по отношению к животному миру и нашим средиземноморским рыбам", - добавил Айяс.
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