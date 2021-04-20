https://ria.ru/20210420/ryba-1729133496.html

Ученый объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

Ученый объяснил появление ядовитой рыбы фугу в Средиземном море

Ядовитая рыба-шар (фугу) стала постоянным обитателем Средиземного моря из-за глобального потепления, для человека встреча с ней не несет угрозы, однако... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:57

2021-04-20T16:57

2021-04-20T17:01

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АНКАРА, 20 апр - РИА Новости, Алена Палажченко. Ядовитая рыба-шар (фугу) стала постоянным обитателем Средиземного моря из-за глобального потепления, для человека встреча с ней не несет угрозы, однако употреблять ее в пищу опасно для жизни, заявил РИА Новости турецкий ученый-ихтиолог, доцент университета Мерсина Дениз Айас.Рыба иглобрюх, известная в Японии как фугу, - одна из самых ядовитых морских рыб. Однако ежегодно тысячи людей употребляют ее в пищу в Японии и Корее, где ее готовят по определенным правилам. Однако нарушения этих правил нередко приводят к смертельным исходам. Ареал обитания иглобрюха - теплые воды Индийского и Тихого океанов.Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти 54-летнего капитана Мустафы Алака, который стал в Турции очередной жертвой употребления в пищу рыбы фугу, всего по этой причине в 2020 году в стране умерли девять человек."Я бы не сказал, что в последнее время наблюдается какое-то нашествие ядовитых рыб фугу, которым пугают туристов и местных жителей. Эта рыба уже около 30 лет живёт в Средиземном море, она дошла до Италии, Испании. Возможно, её стали чаще ловить и пытаться съесть, а этого делать нельзя – она ядовитая. Но на этом её опасность для человека заканчивается", - сказал собеседник агентства.По его словам, хотя фугу живет рядом с берегом, любит заливы и уютные ниши, она никогда не нападает на человека."Мифы об этой рыбе питают ненужный страх и отвращают людей от купания в море. Между тем в истории ихтиологии известны лишь два случая нападения фугу на человека, то есть цифра ничтожна. Главное – этих рыб ни в коем случае нельзя есть. Фугу нельзя трогать, потому что, будучи хищником, она может укусить", - отметил Айяс.Фугу мешает миграции других видов рыб, на некоторых из них нападает и представляет опасность для них, сказал ученый."Но это естественный процесс, любой вид рыб может быть опасным для другого вида. Сейчас рыба фугу нашла свою нишу в Средиземном море, климатические условия благоприятствуют их присутствию здесь. Это уже местный вид, он больше никуда не уйдёт и остаётся в этом регионе. Средиземное море примерно в течение тысячи лет окончательно превратится в тропическое", - сказал Айяс.Будут появляться новые виды рыб, ранее не свойственные этому морю, баланс еще будет не раз меняться, это естественный процесс, добавил ихтиолог."Люди склонны оценивать морских обитателей со своей позиции – корыстной и экономически обоснованной: если мы используем рыб в пищу, то ничего против них не имеем, они для нас "хорошие". А кого не едим, и кто мешает нашему промыслу, тех мы записываем в "плохие" и вредные, начинаем бороться с ними. Но для меня как для ученого такой подход кажется не слишком справедливым по отношению к животному миру и нашим средиземноморским рыбам", - добавил Айяс.

https://ria.ru/20200608/1572537481.html

https://ria.ru/20191122/1561437211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/ryba-1588254711.html

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