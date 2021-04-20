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В Москве начался рейд по проверке тонированных автомобилей
В Москве начался рейд по проверке тонированных автомобилей
Московская ГИБДД начала рейд против тонированных автомобилей после того, как за три месяца столичные инспекторы выявили более 27 тысяч машин с нарушением правил РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:39
2021-04-20T15:39
2021-04-20T15:57
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская ГИБДД начала рейд против тонированных автомобилей после того, как за три месяца столичные инспекторы выявили более 27 тысяч машин с нарушением правил тонировки."С 19 по 28 апреля 2021 года на территории города Москвы проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", - сообщили в управлении ГИБДД ГУМВД по Москве.Отмечается, что за первый день рейда к ответственности привлечено более 2,4 тысячи водителей, выдано свыше 1,7 требований об устранении причин правонарушения, в отношении 25 человек составлены административные материалы по статье о невыполнении требований полицейских.За первый квартал в Москве выявлено более 27 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки, на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", сообщили в ведомстве.Кроме того, еще более 300 водителей привлекли к административной ответственности по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, когда они отказывались устранить причину правонарушения.В инспекции напомнили, что, если водители не устраняют тонировку на месте, им выдаются требования ее устранить. Если водитель "забыл" о нем, то в отношении него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").
https://ria.ru/20200909/umnaya-tonirovka-1576984221.html
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россия, гумвд, авто, москва, происшествия
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московская ГИБДД начала рейд против тонированных автомобилей после того, как за три месяца столичные инспекторы выявили более 27 тысяч машин с нарушением правил тонировки.
"С 19 по 28 апреля 2021 года на территории города Москвы
проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", - сообщили в управлении ГИБДД ГУМВД
по Москве.
Отмечается, что за первый день рейда к ответственности привлечено более 2,4 тысячи водителей, выдано свыше 1,7 требований об устранении причин правонарушения, в отношении 25 человек составлены административные материалы по статье о невыполнении требований полицейских.
За первый квартал в Москве выявлено более 27 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки, на водителей составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств", сообщили в ведомстве.
Кроме того, еще более 300 водителей привлекли к административной ответственности по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, когда они отказывались устранить причину правонарушения.
В инспекции напомнили, что, если водители не устраняют тонировку на месте, им выдаются требования ее устранить. Если водитель "забыл" о нем, то в отношении него наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ
("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").