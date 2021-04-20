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Проезд по размытой дороге в Кузбассе планируют восстановить за двое суток
Проезд по размытой дороге в Кузбассе планируют восстановить за двое суток
Проезд по размытой рекой объездной дороге трассы "Сибирь" в Юргинском районе Кемеровской области планируется восстановить в течение двух суток, сообщает... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:32
2021-04-20T12:32
2021-04-20T12:46
юргинский район
кемеровская область
автомобильные дороги
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КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Проезд по размытой рекой объездной дороге трассы "Сибирь" в Юргинском районе Кемеровской области планируется восстановить в течение двух суток, сообщает пресс-служба Сибуправтодора.В минувшую субботу из-за подъема воды в реке Лебяжья в районе села Проскоково Юргинского района Кемеровской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" подтопило полотно объездной дороги. Проезд на участке был закрыт, движение организовано по резервному маршруту. Обслуживающая организация "Автодор" организовала восстановительные работы."За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. Днем 19-го и ночью 20 апреля рабочие уложили семь водопропускных труб и более 2 тысяч тонн инертных материалов. На объекте по-прежнему задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Сегодня восстановление насыпи продолжается. Проезд по объездной дороге должен быть обеспечен в ближайшие двое суток", – говорится в сообщении.Временная объездная дорога, пострадавшая при паводке, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжью. С лета 2020 до осени 2021 года здесь реализуют сложный проект, предполагающий практически полную разборку сооружения, чтобы заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетного строения, укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение.
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юргинский район
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юргинский район, кемеровская область, автомобильные дороги
КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости.
Проезд по размытой рекой объездной дороге трассы "Сибирь" в Юргинском
районе Кемеровской области планируется восстановить в течение двух суток, сообщает пресс-служба Сибуправтодора.
В минувшую субботу из-за подъема воды в реке Лебяжья в районе села Проскоково Юргинского района Кемеровской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" подтопило полотно объездной дороги. Проезд на участке был закрыт, движение организовано по резервному маршруту. Обслуживающая организация "Автодор" организовала восстановительные работы.
"За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. Днем 19-го и ночью 20 апреля рабочие уложили семь водопропускных труб и более 2 тысяч тонн инертных материалов. На объекте по-прежнему задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Сегодня восстановление насыпи продолжается. Проезд по объездной дороге должен быть обеспечен в ближайшие двое суток", – говорится в сообщении.
Временная объездная дорога, пострадавшая при паводке, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжью. С лета 2020 до осени 2021 года здесь реализуют сложный проект, предполагающий практически полную разборку сооружения, чтобы заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетного строения, укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение.