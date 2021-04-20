Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210420/remont-1729075905.html
Проезд по размытой дороге в Кузбассе планируют восстановить за двое суток
Проезд по размытой дороге в Кузбассе планируют восстановить за двое суток
Проезд по размытой рекой объездной дороге трассы "Сибирь" в Юргинском районе Кемеровской области планируется восстановить в течение двух суток, сообщает... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:32
2021-04-20T12:46
юргинский район
кемеровская область
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_dba0cfbb3ce63e0e6467feb32c3309f1.jpg
КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Проезд по размытой рекой объездной дороге трассы "Сибирь" в Юргинском районе Кемеровской области планируется восстановить в течение двух суток, сообщает пресс-служба Сибуправтодора.В минувшую субботу из-за подъема воды в реке Лебяжья в районе села Проскоково Юргинского района Кемеровской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" подтопило полотно объездной дороги. Проезд на участке был закрыт, движение организовано по резервному маршруту. Обслуживающая организация "Автодор" организовала восстановительные работы."За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. Днем 19-го и ночью 20 апреля рабочие уложили семь водопропускных труб и более 2 тысяч тонн инертных материалов. На объекте по-прежнему задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Сегодня восстановление насыпи продолжается. Проезд по объездной дороге должен быть обеспечен в ближайшие двое суток", – говорится в сообщении.Временная объездная дорога, пострадавшая при паводке, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжью. С лета 2020 до осени 2021 года здесь реализуют сложный проект, предполагающий практически полную разборку сооружения, чтобы заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетного строения, укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение.
https://ria.ru/20210415/golosovanie-1728378021.html
юргинский район
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151735/42/1517354225_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_4b596b509e0474ff29f5e8c4f100e0a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юргинский район, кемеровская область, автомобильные дороги

Проезд по размытой дороге в Кузбассе планируют восстановить за двое суток

12:32 20.04.2021 (обновлено: 12:46 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Проезд по размытой рекой объездной дороге трассы "Сибирь" в Юргинском районе Кемеровской области планируется восстановить в течение двух суток, сообщает пресс-служба Сибуправтодора.
В минувшую субботу из-за подъема воды в реке Лебяжья в районе села Проскоково Юргинского района Кемеровской области на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" подтопило полотно объездной дороги. Проезд на участке был закрыт, движение организовано по резервному маршруту. Обслуживающая организация "Автодор" организовала восстановительные работы.
Форум депутатов и общественности Кузбасса Формирование комфортной городской среды - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 12:43
Жители Кузбасса выберут проекты благоустройства онлайн-голосованием
"За последние сутки удалось восстановить 35 из 50 метров размытой насыпи. Днем 19-го и ночью 20 апреля рабочие уложили семь водопропускных труб и более 2 тысяч тонн инертных материалов. На объекте по-прежнему задействованы около 40 человек и 26 единиц техники. Сегодня восстановление насыпи продолжается. Проезд по объездной дороге должен быть обеспечен в ближайшие двое суток", – говорится в сообщении.
Временная объездная дорога, пострадавшая при паводке, построена для транзитного транспорта на период капитального ремонта моста через реку Лебяжью. С лета 2020 до осени 2021 года здесь реализуют сложный проект, предполагающий практически полную разборку сооружения, чтобы заменить сваи и опоры, отремонтировать балки пролетного строения, укрепить конусы, обновить барьерное и перильное ограждение.
 
Юргинский районКемеровская областьАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25На Сахалине ищут пятиклассника, пропавшего два дня назад
04:20Мясников рассказал, как дата рождения влияет на болезни
04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
04:09Врач оценил шанс повторного заражения COVID-19 в новую волну пандемии
04:04На новой российской станции хотят сделать убежище из салфеток и полотенец
03:36Ученый: глобальное потепление "вернет" Землю на 35 миллионов лет назад
03:21В Приморье два человека погибли при пожаре в частном доме
03:20"Известия": в России предложили ввести шкалу тарифов на электроэнергию
03:19Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне
03:13Губернатор Миннесоты прокомментировал приговор по делу об убийстве Флойда
03:10Источник: Су-57 доработают для управления группой беспилотников
02:59В Приморье проверяют школу, где трое подростков избили мальчика
02:54В Ленобласти локализовали пожар в промзоне
02:36Названы шесть привычек украинцев, выдающих их за границей
02:25Байден прокомментировал вердикт экс-полицейскому, убившему Флойда
02:19Харрис призвала реформировать криминальную юстицию после вердикта Шовину
02:19Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
02:10Байден считает вердикт по делу об убийстве Флойда справедливым
02:09Диетолог рассказала, как правильно есть апельсины
02:06Космодром Плесецк сможет запускать аппараты на новую российскую станцию
Лента новостейМолния