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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210420/raketa-1729024386.html
Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
Предварительно определены даты всех запланированных на 2021 год коммерческих пусков ракет "Союз" с российских космодромов, к ранее обозначенным срокам стартов... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:08
2021-04-20T03:08
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Предварительно определены даты всех запланированных на 2021 год коммерческих пусков ракет "Союз" с российских космодромов, к ранее обозначенным срокам стартов британских спутников OneWeb с Восточного добавились даты запусков с Байконура: 2 и 26 августа, 18 сентября и в конце декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта. Следующий пуск с космодрома Восточный, как сообщил заказчик - компания Arianespace, - планируется в ночь на 26 апреля. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, затем последуют пуски 27 мая и 1 июля.Еще один информированный источник подтвердил РИА Новости эту информацию, однако добавил, что для зимнего пуска обсуждается еще одна дата - 26 декабря.Ранее компания OneWeb сообщала, что апрельский пуск будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый космонавт планеты будет изображен на эмблеме миссии.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Его старт, как сообщалось, планируется на 8 декабря.Помимо того, с европейского космодрома Куру, как сообщалось, в 2021 году планируется два коммерческих пуска ракет "Союз".
https://ria.ru/20210415/sotrudnichestvo-1728363704.html
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россия, космос - риа наука

Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"

03:08 20.04.2021
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Восточный
Вывоз РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Предварительно определены даты всех запланированных на 2021 год коммерческих пусков ракет "Союз" с российских космодромов, к ранее обозначенным срокам стартов британских спутников OneWeb с Восточного добавились даты запусков с Байконура: 2 и 26 августа, 18 сентября и в конце декабря, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
Первый в 2021 году старт "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного был осуществлен 25 марта. Следующий пуск с космодрома Восточный, как сообщил заказчик - компания Arianespace, - планируется в ночь на 26 апреля. Как рассказал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, затем последуют пуски 27 мая и 1 июля.
"Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 декабря 2021 года", - сказал собеседник агентства.
Еще один информированный источник подтвердил РИА Новости эту информацию, однако добавил, что для зимнего пуска обсуждается еще одна дата - 26 декабря.
Вывоз РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат на стартовый комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 11:29Россия-Китай: Главное
МИД КНР: Китай планирует наращивать сотрудничество в космосе с Россией
Ранее компания OneWeb сообщала, что апрельский пуск будет посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Первый космонавт планеты будет изображен на эмблеме миссии.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже пять: два с Байконура, два с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 146 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Единственным коммерческим пуском ракеты "Союз" не по программе OneWeb в этом году станет старт с одноименным кораблем "Союз", на котором в космос отправятся космические туристы. Его старт, как сообщалось, планируется на 8 декабря.
Помимо того, с европейского космодрома Куру, как сообщалось, в 2021 году планируется два коммерческих пуска ракет "Союз".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА Наука
 
 
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