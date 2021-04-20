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Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подтвержден обоюдный настрой на укрепление... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:37
2021-04-20T18:45
россия
рауль кастро
куба
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении.Также Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и с отмечаемым сегодня днем рождения кубинского лидера, передал дружеский привет Раулю Кастро."Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.Добавляется, что лидеры договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах.
https://ria.ru/20210419/dias-kanel-1728910805.html
https://ria.ru/20210420/putin-1729040159.html
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россия, рауль кастро, куба, владимир путин

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

18:37 20.04.2021 (обновлено: 18:45 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 18:51
Биография Мигеля Диас-Канеля
Также Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и с отмечаемым сегодня днем рождения кубинского лидера, передал дружеский привет Раулю Кастро.
"Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что лидеры договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах.
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 09:35
Путин в телеграмме Раулю Кастро выразил надежду на сотрудничество
 
РоссияРауль КастроКубаВладимир Путин
 
 
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