https://ria.ru/20210420/putin-1729155575.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подтвержден обоюдный настрой на укрепление... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:37

2021-04-20T18:37

2021-04-20T18:45

россия

рауль кастро

куба

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подтвержден обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. Подчеркнута важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других областях", - говорится в сообщении.Также Путин поздравил президента Кубы с избранием на пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и с отмечаемым сегодня днем рождения кубинского лидера, передал дружеский привет Раулю Кастро."Выражена готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.Добавляется, что лидеры договорились активизировать российско-кубинский диалог в различных форматах.

https://ria.ru/20210419/dias-kanel-1728910805.html

https://ria.ru/20210420/putin-1729040159.html

россия

куба

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россия, рауль кастро, куба, владимир путин