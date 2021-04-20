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Путин подписал закон о работе гидов, экскурсоводов и проводников
Путин подписал закон о работе гидов, экскурсоводов и проводников
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, соответствующий... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:46
2021-04-20T21:02
туризм
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россия
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 апр апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в России. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте РФ.При этом аттестацию могут не проходить экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие свою деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями или же экскурсоводы, работающие на культурно-исторических объектах в рамках осуществления образовательной деятельности.Прошедшим аттестацию выдаются аттестат экскурсовода или гида-переводчика (за выдачу которого уплачивается госпошлина) и нагрудная идентификационная карточка, которые действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче и не могут быть переданы иному лицу. Аттестацию гиды и экскурсоводы обязаны проходить один раз в пять лет.Кроме того, законом вводится единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который размещается в сети Интернет. Полномочиями по ведению данного реестра наделяется Ростуризм, а вносить сведения об экскурсоводах и гидах - переводчиках в единый федеральный реестр будут органы государственной власти субъектов федерации. В реестре будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ.Закон наделяет правительство РФ полномочиями по определению правил оказания услуг экскурсоводом и гидом-переводчиком, порядка и критериев их аттестации, специальных требований к ним, перечня документов, необходимых для аттестации, порядка принятия решений об отказе в аттестации и о прекращении действия аттестата, а также порядка ведения единого федерального реестра экскурсоводов.Отдельные статьи закона посвящены деятельности инструкторов-проводников. Из закона следует, что такие инструкторы оказывают услуги на туристских маршрутах, требующих сопровождения инструктором-проводником, и подлежат аттестации по видам и категориям сложности туристских маршрутов. При этом в качестве инструктора-проводника не может быть аттестовано лицо, "имеющее судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности". Аттестацию инструкторы должны проходить также один раз в 5 лет. В сети интернет будет размещён единый федеральный реестр инструкторов-проводников. -0-
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туризм, новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество

Путин подписал закон о работе гидов, экскурсоводов и проводников

14:46 20.04.2021 (обновлено: 21:02 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭкскурсионные гиды на открытии главного здания Музея Победы
Экскурсионные гиды на открытии главного здания Музея Победы - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в России. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной аттестационной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте РФ.
При этом аттестацию могут не проходить экскурсоводы и гиды-переводчики, осуществляющие свою деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями или же экскурсоводы, работающие на культурно-исторических объектах в рамках осуществления образовательной деятельности.
Прошедшим аттестацию выдаются аттестат экскурсовода или гида-переводчика (за выдачу которого уплачивается госпошлина) и нагрудная идентификационная карточка, которые действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче и не могут быть переданы иному лицу. Аттестацию гиды и экскурсоводы обязаны проходить один раз в пять лет.
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7 апреля, 19:27Туризм
Новый закон о гидах, экскурсоводах и проводниках вызвал споры на рынке
Кроме того, законом вводится единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, который размещается в сети Интернет. Полномочиями по ведению данного реестра наделяется Ростуризм, а вносить сведения об экскурсоводах и гидах - переводчиках в единый федеральный реестр будут органы государственной власти субъектов федерации. В реестре будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ.
Закон наделяет правительство РФ полномочиями по определению правил оказания услуг экскурсоводом и гидом-переводчиком, порядка и критериев их аттестации, специальных требований к ним, перечня документов, необходимых для аттестации, порядка принятия решений об отказе в аттестации и о прекращении действия аттестата, а также порядка ведения единого федерального реестра экскурсоводов.
Отдельные статьи закона посвящены деятельности инструкторов-проводников. Из закона следует, что такие инструкторы оказывают услуги на туристских маршрутах, требующих сопровождения инструктором-проводником, и подлежат аттестации по видам и категориям сложности туристских маршрутов. При этом в качестве инструктора-проводника не может быть аттестовано лицо, "имеющее судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, иных тяжких и особо тяжких преступлений против личности, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности". Аттестацию инструкторы должны проходить также один раз в 5 лет. В сети интернет будет размещён единый федеральный реестр инструкторов-проводников. -0-
 
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