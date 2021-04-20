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Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков
Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД, соответствующий документ опубликован на РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:36
2021-04-20T14:36
россия
лдпр
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон увеличивает общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 кандидатов.Инициатива была внесена депутатами от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов. Авторы поясняли, что ранее по законодательству федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, мог быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них могло быть включено не более десяти кандидатов. Законом эта норма изменяется.Как сообщалось ранее, по мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам.В 2021 году должны состояться выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
https://ria.ru/20210404/yabloko-1604160507.html
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россия, лдпр, госдума рф, владимир путин, политика

Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков

14:36 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании попечительского совета Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон увеличивает общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 кандидатов.
Значки с изображением председателя Федерального политического комитета партии Яблоко Григория Явлинского - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 12:23
В партии "Яблоко" рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
Инициатива была внесена депутатами от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов. Авторы поясняли, что ранее по законодательству федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, мог быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них могло быть включено не более десяти кандидатов. Законом эта норма изменяется.
Как сообщалось ранее, по мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам.
В 2021 году должны состояться выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 16:13
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
 
РоссияЛДПРГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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