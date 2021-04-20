https://ria.ru/20210420/putin-1729106252.html

Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков

Путин подписал закон об увеличении федеральной части партсписков

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД, соответствующий документ опубликован на РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:36

2021-04-20T14:36

2021-04-20T14:36

россия

лдпр

госдума рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728256544_229:390:3176:2048_1920x0_80_0_0_3257965bd55295e4fb5d659f5642368e.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов ГД, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон увеличивает общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Государственной думы с 10 до 15 кандидатов.Инициатива была внесена депутатами от фракции ЛДПР еще в мае 2019 года. Максимальную численность федеральной части списка авторы проекта предлагали расширить с 10 до 20 кандидатов. Авторы поясняли, что ранее по законодательству федеральный список партий на выборах в Госдуму, который должен включать в себя не менее 200 и не более 400 кандидатов, мог быть разбит на общефедеральную и региональную части. В первую из них могло быть включено не более десяти кандидатов. Законом эта норма изменяется.Как сообщалось ранее, по мнению авторов, это позволит партиям, выдвигающим списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы, более полно и детально представлять программные и идейные установки избирателям и повысить информированность граждан о своих позициях по различным вопросам.В 2021 году должны состояться выборы депутатов Госдумы. Кроме того, в единый день голосования 19 сентября также запланированы прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

https://ria.ru/20210404/yabloko-1604160507.html

https://ria.ru/20210301/obnovlenie-1599456643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, госдума рф, владимир путин, политика