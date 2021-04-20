https://ria.ru/20210420/putin-1729080103.html

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина с властями Чехии

Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина с властями Чехии

Президент России Владимир Путин не планирует разговоров с руководством Чехии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:51

2021-04-20T12:51

2021-04-20T12:51

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий песков

владимир путин

чехия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не планирует разговоров с руководством Чехии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, таких нет планов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, есть ли у Путина планы переговорить с чешским руководством.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210420/mid-1729041700.html

https://ria.ru/20210419/mid-1728983652.html

россия

чехия

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий песков, владимир путин, чехия