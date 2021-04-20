https://ria.ru/20210420/putin-1729079377.html

В Кремле рассказали, почему Путин решил участвовать в саммите по климату

В Кремле рассказали, почему Путин решил участвовать в саммите по климату

Президент Владимир Путин решил участвовать в организуемом США саммите по климату, поскольку считает тему приоритетной для России, заявил журналистам... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:50

2021-04-20T12:50

2021-04-20T12:53

россия

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин решил участвовать в организуемом США саммите по климату, поскольку считает тему приоритетной для России, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Путин 22 апреля выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции.Отвечая на вопрос о том, почему Путин все же решил принять участие в климатическом саммите, хотя не отвечал на приглашение на него в течение 20 дней, Песков отметил, что мероприятие это "многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны"."И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html

россия

сша

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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире